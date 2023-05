Satakunnan lähiajan talous- ja työllisyysnäkymät ovat vaisut

Satakunnan talous kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat kuitenkin vaisut ja etenkin pk-yritysten kannattavuus ja investointihalukkuus ovat selvässä laskussa. Jatkuva epävarmuus painaa suhdanneodotuksia alas. Kohonnut inflaatio, korkojen nousu ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuvat taloudelliset seuraukset esim. raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin ja saatavuuteen sekä energiakustannusten ja polttoaineiden hinnannousu vaikuttavat maakunnan toimialoihin eri tavoin. Pidemmällä tähtäimellä näkymät ovat kuitenkin optimistisemmat, sillä maakunnan teollisuuspuistoissa investoidaan merkittävästi. Satakunnassa on suunnitteilla tai jo toteutumassa usean miljardin euron investoinnit pääosin vihreään siirtymään liittyen. Näissä syntyvillä uusilla työpaikoilla on myös merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen.

Työttömyyden lasku on viime syksyn jälkeen pysähtynyt. Eri ryhmissä työttömyyden kehitys on kuitenkin viime aikoina ollut eri suuntaista. Pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on vielä huomattavasti laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Kasvua on ollut ulkomaalaisten työttömien määrässä. Kahtena viime vuotena TE-toimiston kautta hakuun on Satakunnassa tullut ennätyksellisen paljon uusia avoimia työpaikkoja. Kuitenkin seuraavan vuoden aikana, kun talouden epävarmuuden jatkuminen näyttää todennäköiseltä, on odotettavissa, että työvoiman kysyntä heikkenee yritysten monilla aloilla sopeuttaessa toimintaansa. Lomautuksia tai irtisanomisia koskevat muutosneuvottelut ovatkin alkuvuoden aikana jonkin verran lisääntyneet.

Laajasti koettu osaajapula saattaa toisaalta vaikuttaa siten, että osaavista työntekijöistä pidetään kiinni haastavinakin aikoina. Työnantajien kokemat rekrytointiongelmat ovat yleistyneet ja työvoiman saatavuuden arvioidaan seuraavan vuoden aikana edelleen heikkenevän. Työttömyyden kasvua hillitsee myös työvoiman tarjonnan pienentyminen työikäisen väestön vähentyessä. Pitkään jatkunut negatiivinen väestönkehitys ja kasvava työvoimapula edellyttävät panostuksia kaiken käytettävissä olevan työvoimapotentiaalin hyödyntämiseen ja työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen.

Katsauksen arviot on tehty maaliskuun lopulla. Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2023 -raportti löytyy verkosta osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä alueen oppilaitoksista WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.