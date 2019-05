Satakunnan museosta Vuoden museo 2019

Vuoden 2019 museopalkinnot jaettiin tänään 16.5. Museopalkintogaalassa Tampereella. Vuoden museo 2019 -tittelin voitti Satakunnan museo. Vuoden erikoispalkinnon sai Amos Rex. Vuoden museoviestintäteko -palkinto myönnettiin Postimuseon Pienlehtiä ja punkpostia -näyttelyn viestinnälle. Museokortin erikoispalkinnon voittivat Ateneumin taidemuseo ja Suomen käsityön museo.

Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle.

”Pitkäjänteinen ja laadukas alueellinen toiminta ansaitsee tunnustuksen. Satakunnan museo on museotoiminnan ja asiantuntijuuden eri ulottuvuudet hallitseva ja niitä kehittävä näkyvä toimija. Se on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sillä on selvästi kokoaan isompi painoarvo. Museo tekee tinkimätöntä ja ammattimaista työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Arvostus omaa museota kohtaan huokuu niin työntekijöiltä kuin muiltakin porilaisilta sekä koko Satakunnan maakunnasta”, palkintoraati tiivisti valinnan.

Amos Rexille Erikoispalkinto

Vuoden museo -finalisteista raati palkitsi Erikoispalkinnolla Amos Rexin Helsingistä. Erikoispalkinto on tunnustus, jonka raati voi halutessaan myöntää merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi.

”Amos Rexin avaaminen oli yksi museoalan näkyvimpiä uutisia vuonna 2018. Uusi kansainvälisen tason museotila toi keskelle Helsinkiä leikkisän, muuttuvan, yhdistävän ja kaupunkitilaa positiivisesti muuttavan elementin, joka kiinnostaa niin turisteja kuin kaupunkilaisiakin. Avajaisnäyttely jää historiaan kävijämäärillään, jonoillaan ja mediahuomiollaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Museo kasvoi ilmiöksi, joka toi merkittävää huomiota koko museoalalle”, kuvaili raati.

Vuoden museo -palkintoa haki seitsemän museota, joista finaaliin valittiin kolme. Kahden palkitun lisäksi finalistipaikan ansaitsi rohkealla ja ainutlaatuisella seinättömän museon konseptillaan Lönnströmin taidemuseo Raumalta. Palkintoraati vieraili finalistimuseoissa, tapasi niiden henkilökuntaa ja sidosryhmiä sekä teki taustaselvityksiä päätöstensä tueksi.

Postimuseon Pienlehtiä ja punkpostia -näyttelyn viestinnälle Vuoden viestintäteko -tunnustus

Joka toinen vuosi jaettava Vuoden viestintäteko -palkinto myönnettiin tänä vuonna Postimuseon Pienlehtiä ja punkpostia -näyttelyn viestinnälle. Palkintoa haki 12 museota, joista viisi valittiin finaaliin.

”Punk on elämäntapa, kuten ovat museotkin. Postimuseo tarttui kiinnostavaan ja erityisen ajankohtaiseen kulttuurihistorialliseen ilmiöön ja hyödynsi näyttelyn sisällön kautta uusia tapoja viestiä museonäyttelystä. Viestintään paneuduttiin syvällisesti ja innokkaasti ja sitä tehtiin pitkäjänteisesti, systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Postimuseo tavoitti laajasti kohderyhmänsä ja uusia yleisöjä sekä saavutti huomattavaa näkyvyyttä mediassa. Monipuoliset sidosryhmäverkostot osallistettiin viestintään hienosti”, kuvaili raati.

Museokortin erikoispalkinto jaettiin Ateneumille ja Suomen käsityön museolle

Ensimmäistä kertaa jaetun Museokortin erikoispalkinnon voittivat Ateneumin taidemuseo Helsingistä ja Suomen käsityön museo Jyväskylästä. Museokortti jakoi palkinnon kahdelle eniten yleisöääniä saaneelle museolle.

Museokortti valitsi yleisöäänestykseen 15 museota, jotka olivat vuonna 2018 parhaiten innostaneet kävijöitään museoiden kanta-asiakkaiksi eli myivät eniten Museokortteja suhteessa kävijämääräänsä. Yleisöä kehotettiin äänestämään museota, joka oli luonutparhaat museovierailut kävijöilleen. 6 400 henkilöä äänesti kilpailussa. Viiden eniten ääniä saaneen joukossa olivat myös: Hyvinkään taidemuseo, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Sastamalasta ja Vanha Raatihuone Raumalta.

Museopalkintolautakunnan tarkemmat perustelut voittajien valinnalle löytyvät tiedotteesta Museoliiton verkkosivuilta.

Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto jakavat museopalkinnot. Palkintoraadin jäseniä ovat ICOM:n Maija Ekosaari, Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museoliiton toimituspäällikkö Nelli Korpi, Rauman kulttuurijohtaja Risto Kupari, Ylen kulttuuritoimittaja Teemu Laaksonen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ja Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Raadin sihteeri on Eeva-Liisa Taivassalo Museoliitosta. Vuoden viestintäteko -raadissa olivat ICOM:n Laura Kauppinen ja Antti Kauppinen Maija Ekosaaren ja Pauli Sivosen tilalta.

KUVAT: Kuvia voittajista voi napata Museoliiton Facebook-sivuilta. Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa. Kuvaaja Teppo Moilanen.