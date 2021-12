Savonia-palkinto Sirpa Kähkösen Vihreä sali -romaanille

Palkintoraadin perustelut:

Vihreä sali on Kähkösen Kuopio-sarjan kiehtova jatko-osa. Sen keskiössä on kolmen 17-vuotiaan nuoren kasvutarina maailmassa, jossa perheen häpeä on osattava kätkeä ja vastuunsa on kannettava kuin aikuiset. Kirja kulkee onnistuneesti halki ajan ja paikan, 1960-luvun Kuopiosta Leningradiin, sieltä 1910-luvun Pietariin, Terijoelle ja takaisin Kuopioon. Ajan, paikan ja tunnelmien kuvaukset ovat loisteliaita. Vihreä sali on tyyliltään uutta Kähköstä. Hänen jo ennestään upea tekstinsä on Vihreässä salissa hioutunut huippuunsa.

Sirpa Kähkönen on kuopiolaissyntyinen historiallisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittynyt kirjailija. Hän kirjoittanut kaksi nuortenromaania ja 10 aikuislukijoille suunnattua romaania. Vihreä sali on suuren suosion saavuttaneen Kuopio-sarjan yhdeksäs osa. Lisäksi Kähkönen on kirjoittanut tietokirjoja ja näytelmiä.

Kähkönen on ollut Savonia-ehdokkaana seitsemän kertaa ja palkittu Savonialla kerran aikaisemmin, vuonna 1999 Mustat morsiamet -romaanistaan. Hän on saanut lukuisia muitakin kirjallisuuspalkintoja, kuten Veijo Meri -palkinnon (2012), Pro Finlandia -mitalin (2015), Suomi-palkinnon (2016) ja Kansanvalistusseuran sivistyspalkinnon (2018). Kähkönen valittiin Åbo Akademin kunniatohtoriksi vuonna 2018.

Kähkönen juhlii tänä vuonna 30-vuotista uraansa kirjailijana.