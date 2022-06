Savoy 85 -juhlavuosi on täynnä suuria uudistuksia: 7. kerroksen mittava remontti, katutasoon uusi ravintola ja englanninkielinen juhlakirja

Ilse Crawford uudistaa Savoyn 7. kerroksen

Ravintolan Savoyn 8. kerros kävi läpi juuri ennen koronan alkua mittavan remontin, jossa ravintolasali palautettiin mahdollisimman lähelle vuoden 1937 ilmettä. Uudistuksesta vastasi yksi maailman arvostetuimmista suunnittelutoimistoista, Ilse Crawfordin johtama lontoolainen Studioilse.

Tammikuussa 2023 on Savoyn 7. kerroksen vuoro. Koko kerros tullaan uudistamaan kunnioittaen Aino ja Alvar Aallon suunnittelufilosofiaa. Tavoitteena on luoda Helsingin laadukkain private dining -kokemus.

“Olen aina ollut erittäin kiinnostunut siitä, mikä tuo ihmiset yhteen ja herättää heidät henkiin. Tässä kerroksessa se on paitsi Helena Puolakan upea ruoka, myös Aaltojen humanistinen lähestymistapa suunnittelemiseen, joka ainoaan yksityiskohtaan. Kahdeksannen kerroksen tapaan haluamme kunnioittaa alkuperäistä, mutta huomioida tämän päivän tarpeet. Tavoitteenamme on, että koko kerros tarjoaa poikkeukselliset puitteet paitsi syömiseen, myös erityisiin juhliin ja kohtaamisiin”, sanoo Ilse Crawford.

Eteläranskainen Café Savoy aukeaa katutasoon

Ennen 7. kerroksen remonttia ehtii tapahtua toinenkin merkittävä uudistus. Loka-marraskuussa aukeaa Eteläesplanadin ja Kasarmikadun kulmaan rento eteläranskalainen ravintola Café Savoy.

”Savoyn perustajaa, Maire Gullichsenia ja itseäni yhdistää suuri rakkaus Etelä-Ranskaa, sen elämäntyyliä ja keittiötä kohtaan. Siinä missä 8. kerros yhdistää suomalaiseen keittiöön Pariisia ja Pietaria, alakerran ytimessä on etelän aurinko ja ilo”, sanoo Chef Patron Helena Puolakka, joka tulee vastaamaan myös katutason ravintolasta. Ravintola on avoinna sekä lounaalla että illalla.

”Café Savoy tulee tarjoamaan juuri sitä ruokaa, jota olen koko ikäni tehnyt ja jota rakastan. Ja luonnollisesti erinomaisilla viineillä on iso rooli”, sanoo Puolakka.

Café Savoyn sisustuksen suunnittelee Studio Joanna Laajisto.

”Tämä paikka tulee olemaan kaukana skandinaavisesta minimalismista. Café Savoyssa paistaa Välimeren aurinko ympäri vuoden”, sanoo Joanna Laajisto.

Yläkerran tapaan taide on tärkeässä roolissa myös alakerrassa. Etelä-Ranskaa rakastava taiteilija Karo Hellberg tulee tekemään ravintolatilaan koko takaseinän peittävän maalauksen.

Savoyn juhlakirja ilmestyy juhlavuoden päätteeksi

Juhlavuoden aikana syntyy myös näyttävä, 350-sivuinen englanninkielinen kirja ”The seasons at Savoy”. Kirja rakentuu Helena Puolakan keittiöfilosofian, kuukausittain vaihtuvien Grand Menujen, ravintolalle tärkeiden raaka-aineiden ja niiden tuottajien, Savoyn työntekijöiden ja asiakkaiden sekä ravintolan historian ja designin ympärille. Kirjasta tehdään rajattu, numeroitu painos. Sen kirjoittavat Saku Tuominen ja Sara Karlsson. Graafisesta suunnittelusta vastaa Päivi Häikiö ja valokuvista Anton Sucksdorff.

”Teemme määrätietoisesti työtä sen eteen, että Savoy on koko maailman mittakaavassa tunnettu ravintola, eräänlainen pyhiinvaelluspaikka. Tällä kirjalla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Kirjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi paitsi ravintolan upea historia myös tämän päivän kunnianhimo”, sanoo Saku Tuominen, yksi ravintolan omistajista.



Lisätiedot:



Helena Puolakka

puh. 050 441 0912

Saku Tuominen

puh. 0400 605 084