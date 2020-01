Savoy-teatteri teki kaikkien aikojen kävijäennätyksen 2019

Savoy-teatterin kävijämäärä kasvoi viime vuonna ennätykselliseen lukuun 120 100. Viime vuosi oli muutoinkin Savoy-teatterille menestyksekäs: ensi kertaa järjestetty Savoy JAZZFest keräsi salit täyteen ja sai kriitikoilta loistavat arviot. Muita yleisömenestyksiä olivat mm. maailmanmusiikkikonsertit, joiden esiintyjinä olivat The Mystery of Bulgarian Voices ja Gisela João, Fado Flamenco -esitykset, UMO Helsinki Jazz Orchestran lounaskonsertit sekä kotimaisten artistien Juha Tapion ja Anneli Saariston konsertit.

Yhteensä Savoy-teatterin ja sen ylläpitämän Espan lavan tapahtumissa kävi viime vuonna 220 840 henkeä, kun vuonna 2018 yhteisluku oli 205 463 (Savoy 81 613, Espan lava 123 850).

Savoy-teatterin kevätkausi 2020 käynnistyy ensi kertaa järjestettävällä Armenia Festillä 25.-26.1.2020. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa on kaksi konserttia, elokuvanäytös sekä Armenia-keskustelu, jossa maan historiasta ja nykytilasta keskustelevat toimittaja Salla Nazarenkon johdolla Aleksanteri-instituutin tutkija ja Martti Ahtisaari -keskuksen työntekijä Marina Danoyan sekä filosofian tohtori, kirjailija, ortodoksinen pappismunkki Serafim Seppälä.

Armenia Festin esiintyjiä ovat The Naghash Ensemble (25.1.) ja Vardan Hovanissian Trio (26.1.).

Perinne- ja taidemusiikkia yhdistelevä The Naghash Ensemble esittää yhtyeen johtajan, John Hodianin teoksen The Songs of Exile. Vardan Hovanissian Trio soittaa vahvasti traditioon nojaavaa, jazzista vaikutteita ottavaa musiikkia kaukaasialaisin perinnesoittimin.

Konserttien jälkeen molempina päivinä näytetään 1969 valmistunut neuvostoaikainen, armenialaisen Sergei Parajanovin ohjaama elokuva The Color of Pomegranates (Granaattiomenan väri). Maailman kauneimmaksi elokuvaksi kutsuttu teos kertoo 1700-luvulla eläneestä armenialaisesta runoilijasta Sayat-Novasta.

Kevätkauden muu ohjelmisto on monipuolinen ja noudattelee Savoy-teatterin perusperiaatetta: Kaikkea paitsi yhdentekevää.

Maaliskuussa Savoy-teatterissa järjestetään toinen Savoy JAZZFest (5.-8.3.), tähtinään mm. Joyce Moreno, Richard Bona, Tom Harrell ja Ricky Tick Big Band.

Kevään mittaan Savoyssa esiintyvät myös mm. Robert Gordon & Darrel Higham (1.2.), norjansaamelaiset Elle Márjá ja Vassvik (6.2.), Wigman ja Kebnekajse (28.2.), Rajaton (13.3.), Jarmo Saari (14.3.), Anna Puu (15.3.), Kenny Barron ja Dave Holland (19.3.), Barbara Hendricks (20.-21.3.), China Moses (27.3.), Philip Glass Ensemble (28.3.), La Dame Blanche (3.4.), Samuli Edelmann & Orkestra Suora Lähetys (8.4.), Kroke (16.4.), Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani (24.-25.4.), Reuben Kaye (30.4.-2.5.), Los Lobos (23.5.), Van Der Graaf Generator (26.-27.5.) Timo Lassy (28.5.) sekä Ranky Tanky 29.5.).

***

Armenia Fest 25.-26.1.2020

La 25.1.

klo 18.00 The Naghash Ensemble, keskiajan mystiikka kohtaa uuden taidemusiikin

klo 20.15 The Color of Pomegranates; esityskieli armenia, englanninkielinen tekstitys



Su 26.1.

klo 14.30 keskustelutilaisuus (vapaa pääsy)

klo 16.00 Vardan Hovanissian trio

klo 17.30 The Color of Pomegranates





Tuotanto: Savoy-teatteri