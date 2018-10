Savusuolaa, sieniä ja Lapin poroa: HelmiSimpukka uudisti ruokalistansa huippuravintoloitsijan johdolla

Taco Bell tuo Suomeen Yhdysvalloissa suureen suosioon nousseen Naked Chicken Tacon, jossa rapea broileri korvaa tortillakuoren 4.9.2018 09:00 | Tiedote

Maailman johtava meksikolaistyylinen pikaruokaravintolabrändi Taco Bell tuo Suomen markkinoille aivan uudenlaisen, innovatiivisen tuotteen, jossa friteerattu broileri korvaa perinteisen tortillakuoren. Kyseessä on Yhdysvalloissa suuren läpimurron tehnyt Naked Chicken Taco, jossa broilerikuoren täytteenä on salaattia, tomaattia, juustoa ja raikasta limejogurttikastiketta. Naked Chicken Taco on ensimmäinen taco, jossa perinteinen tortillakuori on korvattu jollakin muulla raaka-aineella. Se on saatavilla niin kauan kuin tuotetta riittää neljästä Suomen Taco Bell -ravintolasta 10.9.2018 alkaen. Tuotetta saa myös ketjun viidennestä ravintolasta, joka avautuu 13.9.2018 kauppakeskus Dixin katutasoon Vantaalle.