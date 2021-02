Scandinavian Designers III – pohjoismaisten suunnittelijoiden salaisia aarteita ja klassikkoja uusissa väreissä

Scandinavian Designers III -tapettimallisto on kurkistus merkittävien taiteilijoiden pöytälaatikoista löytyneisiin aarteisiin, mutta myös klassikkokuosien paluu uusissa väreissä.

Boråstapeter tuo Scandinavian Designers III -mallistossa tunnettujen skandinaavisten suunnittelijoiden töitä esiin uusissa väreissä ja ennennäkemättömissä kuoseissa.

Tapetit puhuvat aikansa muotokieltä, mutta ovat silti skandinaaviseen tyyliin ajattoman kauniita. Ne ovat näyttäviä ja antavat silti kohteliaasti tilaa myös muulle sisustukselle.

Scandinavian Designers III -kokoelma on nyt runsaampi kuin koskaan. Mukana on myös esittelyjä kaipaamattoman Alvar Aallon upea M.I.T-tapettikuosi. Lisäksi mallisto sisältää muun muassa Arne Jacobsenin funkkiseleganssia, Stig Lindbergin leikkisyyttä, Lisbet Jobsin kukkamerta ja Viola Gråstenin lehtikuoseja.

Alvar Aalto, viivan ja valon mestari

Alvar Aalto on suomalaisten ylpeydenaihe, eikä syyttä. Mittavan uran tehnyt Aalto on vaikuttanut kansainvälisesti tärkeänä tekijänä arkkitehtuurin modernismin parissa. Hänen omintakeista kädenjälkeään on nähtävissä lukuisissa rakennuksissa, kuoseissa, huonekaluissa ja lasiesineissä.

M.I.T. on tunnistettavaa Aaltoa

Alvar Aalto oli 1940-luvulla vierailijaprofessorina Massachusetts Institute of Technologyssa. Hän piirsi siellä ollessaan Baker Housen opiskelija-asuntolan sisustuksineen. Baker Housen julkisivusta hän sai inspiraation myös M.I.T. -kuosiinsa. Tapetissa kulkevat kaksi limittäin ladottua tiilikerrosta, aaltomaisen tyylikkäästi ja hallitusti.

M.I.T. -tapettikuosi on samaan aikaan eläväpintainen ja rauhallinen. Se vetoaa pohjoismaiseen mielenmaisemaan ja saa rauhalliseen sisustukseen uutta ryhtiä.

Arne Jacobsen – modernismin jättiläinen

Tanskalainen Arne Jacobsen oli kansainvälisesti tunnettu ja palkittu modermismin kärkinimi, arkkitehti ja muotoilija. Jacobsenin kädenjälki näkyy jo klassikoiksi muodostuneissa huonekaluissa lukemattomien ihmisten kodeissa.

Arne Jacobsenin muotokieli on huonekaluissa erityisen tunnistettavaa, mutta tekstiilikuoseissaan hän avasi itsestään toisen puolen. Nämä taidonnäytteet ovat nyt saatavilla upeiden tapettien muodossa.

Ypsilon – graafinen pöytälaatikon aarre

Arne Jacobsen loi Ypsilon-kuosin 1950-luvulla, mutta se jäi aikanaan vähälle huomiolle. Kuosi sai uuden elämän tapettina Jacobsenin lapsenlapsen Jacobin ansiosta. Neljän eri värivaihtoehdon tarjoava retrohenkinen tapetti on leikkisän pelkistetty.

Väreinä ovat harmahtava turkoosi, harmaa, kultainen beige sekä valkoharmaa.

Ajattoman tyylikäs Ranke

Ranke henkii 60- ja 70-lukuja, mutta silti istuu täydellisesti myös tähän päivään. Arne Jacobsenin kuosi on kuin runsaudensarvi, joka kirii kaikki vuosikymmenet kiinni.

Ranke-kuosista on tehty kaksi uutta kaunista väriyhdistelmää yhteistyössä Arne Jacobsenin perheen kanssa. Toisessa on tummia vihreän sävyjä ja vaaleampia yksityiskohtia oranssina ja beigenä. Toinen taas on viininpunaisen sävyjä sekä beigejä ja ruosteenpunaisia yksityiskohtia.

Trapez – geometrinen klassikko

Arne Jacobsenin Trapez-tapetti on loistanut niin yksityisissä kodeissa kuin julkisissakin tiloissa. Kuosi oli alunperin tarkoitettu tekstiilikäyttöön, mutta pääsi myös seinäpinnoille ensimmäisen Scandinavian Designers -malliston kautta.

Kuosi on geometrisen rytmikäs. Se on omiaan monenlaisissa tiloissa ja sopiikin erilaisiin sisustuksiin, tuoden niihin joko linjakkuutta tai retrohenkeä.

Kuusi eri värivaihtoehtoa luo valinnanvaikeuden. Tapetti on saatavilla harmaan ja valkoisen, roosan ja valkoisen, ruskean, vihertävänharmaan, sinisävyisen ja harmaanbeigen sävyissä.

Viola Gråsten – värikästä geometrisyyttä

Suomalaissyntyinen, töistään palkittu Viola Gråsten oli värikkään geometrisistä töistään tunnettu tekstiilitaiteilija. Opiskeltuaan tekstiilitaiteilijaksi Helsingissä ja työskenneltyään Suomen käsityön ystävät -organisaatiossa, hän muutti vuonna 1944 Ruotsiin, missä asui ja työskenteli loppuelämänsä.

Korgpil-tapetti vie mystiseen metsään

Viola Gråstenin 1960-luvulla luoma Korgpil-kuosi on samaan aikaan sekä hyvin moderni että ikiaikainen. Kolmen värivaihtoehdon tarjoava tapetti kutsuu metsään, poikkeamaan polulta. Aisti äänettömyys ja tila, joka on tiheydessään avara.

Korgpiliä on saatavana ruskealla, harmaanvihreällä ja harmaansinisellä taustavärillä.

Kuvion koko on 180 x 265 cm ja se koostuu neljästä 45 cm leveästä vuodasta.

Gocken ja Lisbet Jobs – sisarusten kukkivaa mielenmaisemaa

Ruotsalaiset keraamikot ja tekstiilitaiteilijat, siskokset Gocken ja Lisbet Jobs tekivät paljon töitä yhdessä. Taiteilijoiden upeita käsin painettuja kankaita koristivat usein värit, kasvit ja kukat, leikkisyys ja satumaisuus.

Myös Scandinavian Designers III -mallistossa Gockenin ja Lisbetin hurmaava kädenjälki näkyy monen tapetin muodossa.

Sommar-tapetti on lupaus kukkivasta kesästä

Kukkameri täynnä pioneja, salkoruusuja ja valkonarsisseja. Tämä henkeäsalpaavan kaunis kuosi syntyi Gocken Jobsin käsissä vuonna 1964 ja oli suosittu huonekalukangas vuosikymmeniä.

Nyt kuosi on saatavilla kolmena alkuperäisväriyhdistelmänä myös tapetin muodossa. Se on omiaan isolle seinäpinnalle, mutta tuo kesän tunnun myös pienemmillä pinnoilla. Puhutteleeko sinua ennemmin beige, ruskea vai lämmin punainen?

Fågelbo – pienen linnunpesän tarina

Hentojen ruohonkorsien ja suloisten niittykukkien keskelle Lisbet Jobs piirsi pienen linnunpesän luunvalkoista taustaa vasten vuonna 1943. Nyt ihastuttava kuosi on vihdoinkin saatavana myös tapettina.

Kaunis kuosi syntyy painamalla kaksi värikerrosta päällekkäin. Värit hehkuvat ja koko kuosin voi melkein aistia tuoksuin ja äänin. Ihana, kesäinen niitty.

Stig Lindberg – oodi ilolle ja herkkyydelle

Ruotsalainen kuvittaja, keraamikko ja muotoilija aloitti työnsä posliinitehtaalla, laajentaen taiteellista tekniikkakokeiluaan ja siten saavuttaen suuren suosion palkittuna muotoilijana. Lindberg oli leikkisä ja ilotteleva, hänen kuvituksiaan päätyi myös moniin lastenkirjoihin.

Stig Lindbergin tapetit ovat upea läpileikkaus hänen monipuoliseen tapaansa luoda erilaisia mielikuvia ja tunnelmia kädenjälkensä kautta.

Herbarium on klassikkojen aatelia

Vuonna 1947 syntynyt Herbarium-kuosi on kuin ilon ylistys. Hehkuvaan värimaailmaan ja kasvien runsauteen on helppo rakastua.

Herbarium on saanut klassikkovärityksen oheen kaksi uutta versiota, jotka on suunniteltu yhteistyössä Stig Lindbergin perheen kanssa. Vaaleapohjaisen Herbariumin rinnalla ovat nyt sinipohjainen, murrettuja värejä tarjoava vaihtoehto, sekä vihreätaustainen versio, jossa kukat ja kasvit hehkuvat pastellisissa sävyissä. Ei ole sellaista kodin huonetta, mihin Herbarium ei eri sävyissään sopisi!

Herkänkaunis Grazia

Grazia julkaistiin jo vuonna 1949 ja hienostunut kuosi on nyt saanut kaksi uutta värivaihtoehtoa. Kauniit kukka- ja lehtikuviot elävät kellertävän beigen, roosaan taittavan ruskean ja harmaan pinnoilla. Stig Lindberg piilotti kuvioihin leikkisästi myös ihmishahmoja.

Kuvamateriaalit Värisilmän kuvapankista:

varisilma.emmi.fi