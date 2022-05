Schildtin palkinto emeritusprofessori ja tutkimusjohtaja Jukka-Pekka Mecklinille

Professori Jukka-Pekka Mecklin on tehnyt urallaan edelläkäyvää syöpätutkimusta. Hän on ollut mukana perustamassa Suomeen perinnöllisen ei-polypoottisen paksusuolisyövän, Lynchin syndrooman (LS) tutkimusrekisterin, joka toimii edelleen. LS-potilaiden seuranta on tuottanut arvokasta tietoa ja tuhansia syöpä-, normaalikudos- ja verinäytteitä tutkimuskäyttöön, ja niiden avulla on selvitetty MMR-syöpien syntymekanismeja ja ehkäisyn mahdollisuuksia.

Suomalainen Lynchin syndrooman tutkimusryhmä on 1990-luvulta saakka ollut mukana kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa, jossa on osoitettu aspiriinin ehkäisevän syöpää LS-potilailla.

Mittavan tutkimusuransa rinnalla Mecklin on toiminut myös käytännön lääkärinä ja lääketieteen ja lääkärien erikoistumiskoulutuksen kehittäjänä.

Nykyään Mecklin työskentelee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkimusjohtajana. Tehtävässään hän pyrkii edistämään terveyden, hyvinvoinnin, ikääntymisen, liikunnan, sosiaalityön, psykologian ja aivotutkimuksen tutkijoiden ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta tuleva sote-uudistus saisi mahdollisimman paljon kehittämisresursseja myös tutkimus- ja oppilaitosten taholta.

– Yhteistyö Jyväskylän yliopiston toimijoiden kanssa on alkanut jo 10–15 vuotta sitten toimiessani kirurgiylilääkärinä ja kirurgian professorina. Jäätyäni näistä eläkkeelle 2017 siirryin Jyväskylän yliopistoon osa-aikaiseksi tutkimusprofessoriksi ja myöhemmin tutkimusjohtajaksi, Mecklin tarkentaa.

Lisäksi hän on ollut mukana IT-tiedekunnan hankkeissa hyödyntämässä terveystiedon toisiokäyttöä ja tukemassa solubiologien mahdollisuuksia pätevöityä sairaalasolubiologeiksi. Mecklin toimii myös Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn puheenjohtajana.

Saamansa palkinnon Mecklin haluaa omistaa kaikille henkilöille ja yhteisöille, joiden kanssa hän on työskennellyt viimeisten 35 vuoden ajan keskisuomalaisten ja suomalaisten hyvinvoinnin hyväksi.

– Olen tehnyt koko työurani omassa kotimaakunnassani Keski-Suomessa. Nyt voin todeta, että Keski-Suomi on se paikka, jossa suomalaisen väestön terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää tutkijoiden ja alueen toimijoiden tuella paremmin kuin missään muualla Suomessa, Mecklin tiivistää tunnelmiaan.

Schildtin palkinto jaetaan joka toinen vuosi. Yhteensä Keski-Suomen rahasto jakoi keväällä 2022 tieteen ja taiteen harjoittamisen tueksi 685 500 euroa.

