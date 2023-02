SDP esittää kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajille

Suomen työllisyys on noussut ennätystasolle Marinin hallituskauden aikana. SDP:n eduskuntavaaliohjelmassa tavoitteeksi on asetettu kohti 80 prosenttia nouseva työllisyysaste.

Talouskasvun tulosten on SDP:n mukaan jakauduttava oikeudenmukaisemmin. SDP haluaa perua loputkin kiky-sopimuksen toimista ja palauttaa työntekijöille siirretyt sosiaalivakuutusmaksut työnantajien vastuulle.

Työelämää on kehitettävä reiluin ehdoin. SDP haluaa puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ja työmarkkinarikollisuuteen sekä vahvistaa luottamusmiesten asemaa ja työsuojelun resursseja.

Rohkeasti koulutuksen puolella

Vain osaamiseen panostamalla voimme luoda uutta työtä, kasvua ja menestystä. Siksi SDP ei leikkaa koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatioista. Tulevalla vaalikaudella SDP haluaa vahvistaa erityisesti peruskoulua. Jokaisen lapsen on voitava oppia koulussa riittävät taidot ja jokaisella opettajalla on oltava riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. SDP:n tavoitteena on palauttaa suomalainen peruskoulu Pisa-mittausten kärkeen.

Koulutusta on vahvistettava myös muilla asteilla. SDP tavoittelee maksutonta varhaiskasvatusta, kaksivuotista esikoulua ja haluaa panostaa korkeakoulujen opetukseen ja tutkimukseen. Lisäksi tarvitsemme enemmän aikuiskoulutusta, jotta jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan läpi työuran.

Vain terveinä jaksamme

Marinin hallitus on SDP:n johdolla toteuttanut historiallisen sote-uudistuksen. Hyvinvointialueiden toiminnan aloitus ei kuitenkaan tarkoita sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen loppua, vaan sen alkua. Seuraavaksi SDP haluaa varmistaa, että jokainen hoitoa tarvitseva pääsee viikossa perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon asuinpaikasta riippumatta.

Panostukset terveyteen ja hyvinvointiin maksavat itsensä takaisin. SDP ei ole valmis leikkaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta, vaan haluaa tehdä miljardin panostukset suomalaisten palveluihin. Hoitoon pääsy ei saa jäädä kiinni rahasta. SDP:n tavoitteena on terveyskeskuskäyntien maksuttomuus ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen.

- Kevään eduskuntavaaleissa on kyse valinnoista. SDP:n valintana on turvata tavallisen ihmisen elämä ja toimiva arki. Me olemme valinneet olla rohkeasti sinun puolellasi, kiteyttää SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

SDP:n vaaliohjelma luettavissa SDP:n verkkosivuilla täällä.