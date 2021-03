SDP Helsingillä täysi ehdokaslista kevään kuntavaaleihin

"Olen erittäin tyytyväinen monipuoliseen listaamme, joka kattaa Helsingin hienosti. Joukossa on kaiken ikäisiä ehdokkaita eri puolilta kaupunkia, on niin vanhoja kuntapolitiikan konkareita kuin tuoreita kasvojakin. Listamme heijastaa Helsingin monimuotoisuutta upeasti. Tämän loistavan ehdokas joukon kanssa ja pormestariehdokkaamme Nasima Razmyarin johdolla on hienoa lähteä tekemään kuntavaalikampanjaa. Tavoittelemme vaalivoittoa Helsingissä. SDP:n vetovoimasta kertoo myös ehdokkuudesta kiinnostuneiden valtava määrä, tahdonkin välittää kiitokseni kaikille, jotka ovat ehdokkuutta tavoitelleet", SDP Helsingin puheenjohtaja Anita Hellman toteaa.

Uudet nimetyt ehdokkaat ovat:

Hildur Boldt

39v.

toiminnanjohtaja/verksamhetsledare

Herttoniemi

Helal Fardoos

45v.

valmentaja, lähihoitaja

Alppila



Jyri Forsström

40v.

myynnin ja markkinoinnin johtaja

Malmi

Tarja Pajuniemi

60v.

eläkeläinen

Kontula



Kaikki ehdokkaamme löydät täältä: https://helsinki.sdp.fi/kuntavaaliehdokkaamme/