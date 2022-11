SDP Helsingin julkilausuma: Harvainvallasta aitoon kaupunkilaisten palvelemiseen

SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen: Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on arvovalinta 11.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

SDP:n johtama hallitus on ottanut tietoisia askeleita uuteen suuntaan tekemällä panostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi on parlamentaarisesti sovittu keinoista, joilla TKI-rahoitus nostetaan Suomessa neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. ”SDP:lle on ollut itsestään selvää, että ei ole viisasta toistaa Sipilän hallituksen virheitä leikkaamalla koulutuksesta. Koulutus ja tutkimus ovat nimittäin talouden kovaa ydintä”, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen. Vuonna 2000 korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten osuus oli vielä OECD-maiden korkeimpien joukossa, mutta vuonna 2021 Suomi on pudonnut keskitason alapuolelle. Samoin koko aikuisväestön suhteellista koulutustasoa mitattaessa Suomi on siirtynyt OECD-maiden ylimmästä neljänneksestä maiden keskiryhmään. Tutkimus- ja kehitysrahoituksessa olemme vaipuneet alaspäin, kun kilpailijamaat ovat lisänneet investointeja. Tämä on tarkoittanut heikompaa tuottavuuskasvua ja taloudennäkymää.