SDP Helsinki: Heinäluoma tyytyväinen Helsingin päätökseen huomioida työntekijöitä koronan keskellä

Helsingin kaupunki on ilmoittanut palkkakehitysohjelman kautta tehtävistä palkankorotuksista ja kaikille työntekijöille myönnettävästä 200 euron arvoisesta kulttuuri- ja liikuntaseteliedusta. Tämän lisäksi SDP valtuustoryhmän esityksestä on selvityksessä työntekijöille maksettava erillinen koronalisä sekä kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin arviointi koronakriisin keskellä työskentelystä.

- Kaupunkimme työntekijöistä suurella osalla on takanaan raskas vuosi ja jaksamista vielä tarvitaan. On tärkeää, että kaupunki osoittaa arvostusta omille työntekijöilleen niin kertaluontoisena panoksena kuin myös pitkäjänteisellä suunnitelmalla. Nyt tehty päätös on seurausta SDP:n helmikuussa tekemästä esityksestä. Olen siitä iloinen ja nyt voi todeta, että kaupunginvaltuustossa todella voi vaikuttaa, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Palkkakehityssuunnitelman avulla nostetaan palkkausta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on rekrytointihaasteita. 2021 palkankorotuksia ohjataan mm. hoitohenkilökunnalle sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajille.

- Palkkakehityssuunnitelma on erittäin tervetullut työkalu palkkauksen kehittämiseen. Pääkaupunkiseudun elinkustannukset ovat muuhun maahan verrattuna suuret. Kaupungilla on töissä paljon pienipalkkaisia työntekijöitä, jotka täytyy myös ottaa kehitysohjelmassa huomioon. Meidän täytyy varmistaa, että esimerkiksi hoiva-alalla työskentelevillä on jatkossakin varaa asua ja työskennellä Helsingissä, jatkaa Heinäluoma.

- Toivon vahvasti, että kaupungin viime vuoden ylijäämästä osoitetaan työntekijöille koronalisä. Arvokkaan ja raskaan työn tekemisestä ansaitsevat kiitoksensa niin opettajat, lastenhoitajat, joukkoliikenteestä vastaavat työntekijät kuin myös hoitohenkilökunta. Tämä on arvovalinta, mikä kaupungin on syytä tehdä, vetoaa Heinäluoma.