SDP Helsinki: Joukkoliikenteen käyttö saatava selvään kasvuun

SDP:n puoluevaltuuston kannanotto: Tarvitaan työtä, luottamusta sekä kestävää kehitystä - SDP:n johtaman hallituksen tehtävä on helpottaa ja parantaa suomalaisten arkea 17.11.2019

Korjattu versio Tarvitsemme nyt luottamusta työmarkkinoille ja rakentavaa sopimisen kulttuuria. Työehdoista on sovittava uusia kasvun mahdollisuuksia luoden ja rakentamalla parempaa toimeentuloa. Tärkein kilpailuvalttimme on jatkossakin muuttuvassa työelämässä osaavaja hyvinvoiva työntekijä. Tässä avainasemassa on laadukas koulutus. Hyvinvoiva ja jaksava työntekijä on avain myös tuottavuuteen. Työelämässä tarvitaan lisää turvaa työntekijöille, joustavuutta ihmisten ehdoilla sekä kaikille yhteisiä pelisääntöjä eli reilut työmarkkinat. Suomi menestyy yhdessä sopimisella. Haluamme luoda vakautta ja ennustettavuutta talouteen. Olemme asettaneet tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen tämän vaalikauden aikana 75 % tasolle sekä keinojen löytämisen, jotka johtavat 60 000 uuteen lisätyölliseen. Näiden tavoitteiden saavuttamisen tarkoitus on tuoda Suomeen suurempaa osallisuutta, parempaa toimentuloa ja enemmän hyvinvointia. Vain työllä ja taloudellisella kasvulla pystymme turvaamaan laadukkaat