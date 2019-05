SDP julkaisi eurovaaliohjelmansa: Vakautta, uutta kasvua ja reilua työelämää koko Eurooppaan

SDP julkaisi vaaliohjelmansa toukokuun europarlamenttivaaleihin. SDP:n eurovaaliohjelma on rakennettu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteille. Ensi parlamenttikaudella on vahvistettava sosiaalista Eurooppaa, tehtävä vastuullista ilmastopolitiikkaa, säädettävä kovemmat sanktiot verovälttelylle ja tehtävä EU-investointeja osaamiseen ja teknologiaan.

- Suomen paikka on EU:n eturivissä. Haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat kokea ylpeyttä niin omasta kotimaastaan kuin koko maanosasta, joka kantaa vastuunsa ja tarjoaa kokoavaa johtajuutta koko maailmassa. SDP on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön ja unionin kehittämiseen. Meillä kun on tapana korjata, ei rikkoa, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

- Yhteistyö on avainsana vakaan ja reilun unionin rakentamisessa. On kuitenkin myös niin, että tiettyjä uudistuksia on voitava viedä eteenpäin myös määräenemmistöllä. Yksi hyvä esimerkki tästä on verovälttelyyn puuttuminen. Suomen ja muiden EU-maiden veropohjan rapautumisen on loputtava. On Suomen etu, että EU:ssa päätettäisiin haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta määräenemmistöllä. Muuten verokeitaat voivat torpata kaikkia hyödyttävät uudistukset, sanoo SDP:n puoluesihteeri ja eurovaaliehdokas Antton Rönnholm ja jatkaa:

- Keskiluokka ei voi enää maksaa verovälttelyn kustannuksia. Veronkierrolla ja verovälttelyllä menetetyt verotulot ovat pois tärkeiden palvelujen rahoittamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tarvitsemme tiukempia toimia esimerkiksi korkojärjestelyihin puuttumiseksi ja julkista maakohtaista veroraportointia. Suomi ei kuitenkaan pysty muuttamaan kehitystä yksin, vaan tarvitsee kumppanikseen muita EU-maita. On päivänselvää, että rajat ylittävät haasteet ratkaistaan vain rajat ylittävällä yhteistyöllä. Siksi vakaa ja reilu EU on jokaisen suomalaisen etu, sanoo Rönnholm.

- EU:lla on potentiaalia olla osaamisen ja uusien teknologioiden johtava talous, joka luo kaikkia hyödyttävää kasvua tulevina vuosikymmeninä. Siksi EU:n investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin tulee lisätä. Uudet merkittävät tieteen ja tekniikan läpimurrot edellyttävät jäsenmaiden resurssien yhdistämistä suuriin monikansallisiin tutkimusohjelmiin. Aikaa ei ole hukattavaksi, vaan osaamisinvestointeja on tehtävä ripeästi, Rinne päättää.

