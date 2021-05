SDP Oulun piiri: Ministeri Harakka ymmärtää Pohjois-Pohjanmaan olosuhteet

Jaa

Etäyhteyksien kautta Oulun vaalipiirissä vieraillut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka pitää tärkeänä, että koko Suomi on saavutettavissa ja että kaikkialla maassa on liikkumisen edellytykset.

– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa on pitkät matkat ja vaikeat keliolosuhteet. Merkittävä asia ihmisten arjen kannalta onkin se, että nykyinen hallitus on panostanut joka vuosi 300 miljoonaa euroa lisää rahaa perusväylien kunnossapitoon. Viime vuonna Suomessa päällystettiin 4000 kilometriä tietä. Se on 2,5 kertaa enemmän kuin edellisen hallituksen viimeisenä kesänä. Valtateiden lisäksi huomioidaan myös alemman tieverkon tiet, Harakka toteaa.

– Monilta osin puhutaan ennen näkemättömistä summista. Esimerkiksi kaupunkien joukkoliikenteeseen on satsattu 228 miljoonaa euroa. Näin on tuettu joukkoliikenteen jatkuvuutta silloin, kun koronapandemia on vähentänyt matkustajamäärää merkittävästi.

– VR:n ostoliikenteestä hiljaisimmilla osuuksilla on huolehdittu 22 miljoonalla eurolla. Tämä on ollut merkittävä asia esimerkiksi Ylivieska–Iisalmi-yhteydelle samoin kuin siitä alaspäin, Harakka jatkaa.

Korona on vaikuttanut huomattavasti liikenne- ja viestintäministerin tehtäväkenttään, mutta ministeri Timo Harakka on huolissaan ennen kaikkea pandemian muista vaikutuksista.

– Niin paljon kuin minä teitä ja raiteita rakastankin, korona-ajan sankareita ovat opettajat ja hoitajat. SDP ei tingi koulutuksesta ja terveydenhuollosta.