SDP:n Eloranta: Suomeen tarvitaan tutkimuslainsäädäntöneuvosto

Talousvaliokunnan sd-edustajat: Sähköistämistuki on tärkeä askel kohti fossiilitonta tulevaisuutta 14.6.2022 17:11:04 EEST | Tiedote

Eduskunta hyväksyi tänään istunnossaan energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo tänä kesänä, mikäli Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen. Sähköistämistuki on tärkeä, konkreettinen toimenpide, jolla Suomi ottaa askeleen kohti fossiilivapaata tulevaisuutta ja myös tärkeä osa huoltovarmuuden edistämistä, toteavat SDP:n talousvaliokunnan jäsenet Matias Mäkynen, Tuula Väätäinen, Raimo Piirainen ja Hussein al-Taee.