SDP:n Heinäluoma: Asumisen ja maankäytön ohjelma vahvistaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa

“Asumisen hinnat Helsingissä ovat viime vuosina jatkaneet nousuaan. Politiikan tehtävänä on mahdollistaa, että jokaisella on varaa asua Helsingissä, on sitten töissä ravintolassa, siivoojana tai kaupan myyjänä. SDP:n keskeinen tavoite kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisesta nytkähti eteenpäin”, iloitsee Helsingin demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.