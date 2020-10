SDP:n lautakunnan jäsenet vastustavat Rastilanrannan rakentamista

SDP:n varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnari: Viennin tila vaatii toimia 26.8.2020 18:17:33 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, ministeri Ville Skinnarin mukaan UPM:n uutinen Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta on vakava. Skinnarin mukaan on erittäin tärkeää aloittaa välittömästi toimet uusien työmahdollisuuksien kartoittamiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi töitään menettäville henkilöille. Skinnari toteaa, että teollisuuden uudet tilaukset ovat laskeneet Suomessa voimakkaasti mutta vähemmän kuin Euroopassa laajemmin. Syynä tähän ovat erilaiset rajoitusratkaisut ja niiden onnistumiset keväällä. - Suomalaista teollisuutta turvaavat ratkaisut myös tänä korona-aikana ovat elinehto suomalaiselle työllisyydelle ja ihmisten työpaikoille. Tärkeä päätös on muun muassa se, että hallitus on sitoutunut laskemaan teollisuuden sähköveron EU:n minimiin. Päästöjä tullaan vähentämään leikkaamalla energiaveronpalautusta, mutta kokonaisuutena teollisuudelle syntyy vähintään kymmenien miljoonien säästöt hallituskaudella. Eniten hyötyy fossiilitonta sähköä käyttävä teollisuus, Skinnari sanoo. Skinn