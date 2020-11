SDP:n Mäkinen iloitsee Nammo Vihtavuoren ja Puolustusvoimien kumppanuussopimuksesta

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Valtio jatkaa kuntien tukemista koronakriisin keskellä 19.11.2020 18:58:06 EET | Tiedote

Valtioneuvosto on myöntänyt 19.11. vuoden 2020 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset kunnille. Tukea jaetaan yhteensä 60 miljoonaa euroa 66 kunnalle. Tukea haki kaiken kaikkiaan 149 kuntaa. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi tuen myöntämisessä otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet. Pohjois-Savon kunnista korotusta saivat Kaavi 400 000 €, Kiuruvesi 900 000 €, Pielavesi 605 000 €, Tuusniemi 340 000 € ja Vesanto 280 000 €. Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä. - Elämme poikkeuksellisia aikoja, koronavirusepidemia on kurittanut pienien ja isojen kuntien taloutta kovalla kädellä. Kuntien vaikeasta tilanteesta kertoo harkinnanvaraisen tuen suuri hakija- ja saajajoukko. Kunnilla on ollut keskeinen rooli koronaviruksen hoidossa ja Suomen hyvässä selviytymisessä kriisistä, kertoo Väätäinen. - Olen iloinen, että Poh