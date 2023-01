SDP:n Matias Mäkynen: Kokoomuksen lupaama muutos tarkoittaa kylmää kättä tavallisille suomalaisille

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan kokoomuksen talouslinja tarjoaa kylmää kyytiä tavallisille suomalaisille.



- Viikonloppuna kuulimme, että kokoomuksen tavoitteena on leikata miljardi sosiaaliturvasta ja toinen miljardi sosiaali- ja terveyspalveluista. Samaan aikaan puolue haluaa edelleen keventää varakkaimpien verotusta. Viesti on selvä: kokoomuksen kovaan ääneen lupaama muutos tarkoittaa lisää tuloja jo valmiiksi hyvätuloisille ja kylmää kättä muille.



Mäkysen mukaan kokoomuksen linjanveto on käsittämätön aikana, jolloin kotitalouksien ostovoima on heikentynyt rajusti. Myös sosiaali- ja terveyspalveluihin ehdotetut leikkaukset ovat kylmä arvovalinta aikana, jolloin suomalaisten hoito- ja hoivavelka on kasvanut merkittävästi koronan vuoksi.



- On selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluista ei voi tehdä miljardin leikkauksia ilman, että se vaikuttaa palveluihin. Puheet miljardiluokan tehostamistoimenpiteistä ovat myös tyly kiitos korona-aikana venyneille sote-alan ammattilaisille. Ilmeisesti yksi kiky ei vielä riittänyt.



Mäkynen muistuttaa, että kokoomuksen tähän mennessä yksilöimät säästökohteet kattavat alle puolet puolueen vaatimista kuuden miljardin menosäästöistä. Toinen puolisko koostuu säästöistä, joiden tarkempia kohteita puolue ei ole halunnut kertoa julkisuuteen.



- Esimerkiksi miljardin indeksisäästöt tarkoittavat leikkauksia niin eläkkeisiin kuin hyvinvointialueiden rahoitukseen. Olisi reilua kertoa tämä rehellisesti ennen vaaleja, jotta äänestäjät voivat aidosti valita, haluavatko tällaista politiikkaa ensi vaalikaudella.

Näin isot leikkaukset tulevat erittäin suurella todennäköisyydellä osumaan myös suomalaisten keskeisiin palveluihin, kuten koulutukseen. Kokoomuksen vaaliohjelmassa todetaan myös, että investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen jätetään tekemättä, jos leikkauksia ei löydetä riittävästi.



- Kokoomuksen linja pysäyttää Suomen ja vetää takaisin 2010-luvun ongelmiin. Väkisinkin tulee mieleen, ymmärretäänkö kokoomuksessa lainkaan näiden lukujen mittaluokkaa ja vaikutuksia. Sipilän hallituksen leikkaukset jäävät toiseksi näiden menosäästöjen rinnalla. Lyhytnäköiset leikkaukset tulevat varmuudella vastaan myöhemmin.



SDP tulee esittelemään oman ehdotuksensa tulevan vaalikauden talouspolitiikasta tällä viikolla, Mäkynen lupaa.



- SDP:n vaihtoehto kokoomuksen talouslinjalle on selvä. Me haluamme rakentaa kestävää tulevaisuutta ja tasapainottaa julkista taloutta oikeudenmukaisesti, mutta huolehtia samalla myös suomalaisille tärkeistä palveluista ja kasvun edellytyksistä, Mäkynen päättää.