SDP:n Matias Mäkynen parlamentaarisen TKI-työryhmän johtoon: ratkaisemme Suomen ja maailman kohtalonkysymyksiä

SDP:n Salonen: Meripolitiikasta Suomen vahvuus 17.6.2021 17:00:41 EEST | Tiedote

Suomen meripolitiikan toimenpideohjelma on tänään lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää merkittävänä, että hallitus näin tunnistaa meripolitiikan aseman Suomen vahvuusalueena. - Suomella on korkeatasoisen meriosaamisen ja menestyvän meriklusterin ansiosta potentiaalia jopa maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä.Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri Suomen ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia euroa eli voidaan puhua Suomen talouden yhdestä kivijalasta. Nyt on oikea aika varmistaa riittävä osaaminen ja ammattitaito tulevaisuudessa, mikä on kirjattu myös hallitusohjelman tavoitteeksi, Salonen kommentoi. Meriklusterin ja merellisen tuotannon lisäksi toimenpideohjelmassa keskeisessä roolissa on merten suojelu. Suomella on paljon annettavaa merten suojelun ja kestävän käytön yhteensovittamisessa. -Suomen meriklusterille vastuullisuus on jo nyt toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalai