SDP:n Matias Mäkynen: Työuupumukseen sairastuneilla tulisi olla oikeus sairauspäivärahaan

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe puoluevaltuustossa 19.3.2023 19.3.2023 13:40:28 EET | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuustossa Helsingissä 19.3.2023. Hyvät ystävät, arvoisat puoluevaltuutetut, hyvät median edustajat, hyvät kuulijat, On hienoa kokoontua tänään kanssanne keskustelemaan siitä, miten SDP nostetaan kahden viikon kuluttua pidettävissä eduskuntavaaleissa jälleen Suomen suurimmaksi puolueeksi. Kuten tänään Narinkkatorilla, viime viikot on ollut suuri ilo päästä tekemään kampanjaa yhdessä teidän kaikkien kanssa. SDP:n viestistä ollaan poikkeuksellisen kiinnostuneita ja siksi meidän täytyy yhdessä jatkaa vaihtoehdostamme kertomista ja innolla tehdä työtä aina vaalipäivään asti. Hyvät ystävät, Vaaleja käydään nyt erittäin tasaisissa ja tiukoissa asetelmissa. Kokoomus vaatii SDP:tä nöyrtymään jääkylmän leikkauspolitiikkansa edessä ennen kuin yhtäkään ääntä on annettu. Perussuomalaiset haluavat rajat kiinni, unohtaa ilmastonmuutoksen ja sulkea Suomen ulos kansainvälisestä yhteisöstä juuri silloin, kun sitä kaikkein eniten tarvitaan. Yhdessä nä