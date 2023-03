SDP:n Matias Mäkynen: Yrittäjyyden tukeminen ei edellytä työntekijöiden oikeuksien polkemista

- Kokoomukselle yrittäjämyönteisyys näyttää tarkoittavan lähinnä työntekijöiden oikeuksien heikentämistä. Tämä on naamioitu kauniisiin puheisiin siitä, kuinka kokoomus haluaa tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa ja edistää työrauhaa yhteiskunnassa. Todellisuus on kuitenkin tyly: kokoomus leikkaisi työttömyysturvasta, rajoittaisi lakko-oikeutta ja heikentäisi työntekijöiden oikeutta reiluun ja tasapuoliseen sopimiseen. On surullista, että puolueesta ei löydy rohkeutta sanoa tätä suoraan, vaan todelliset tavoitteet on jälleen kerran kätketty rivien väliin.

Mäkysen mielestä on erityisen huolestuttavaa, että kokoomus näyttää tavoittelevan nykyisen työehtosopimusjärjestelmän romuttamista. Puolueen mukaan palkoista ja työajoista pitäisi voida sopia työehtosopimuksista poiketen.

- Työehtosopimuksia paremmista ehdoista sopiminen on mahdollista jo nyt, joten kokoomuksen todellinen tavoite on palkkojen ja muiden työehtojen heikentäminen. Kun samalla tavoitellaan työttömyysturvan heikentämistä ja lakko-oikeuden rajoittamista, on selvää, että tarkoituksena ei ole parantaa työntekijöiden asemaa vaan heikentää sitä. On käsittämätöntä, että elämisen kustannukset ovat nousseet rajusti, mutta kokoomuksen mielestä töitä pitäisi voida teettää nykyistä halvemmalla.

Kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että yrityksille on turvattava riittävästi osaavaa työvoimaa ja että työllistämisen on oltava yrityksille kannattavaa, huomauttaa Mäkynen. Puolueiden keinoissa sen sijaan on eroja.

- Suomen työllisyysaste on noussut Marinin hallituksen aikana historiallisen korkealle. Tämä osoittaa, että työllisyysastetta voidaan nostaa ilman leikkauksia ja kurjistamista. Myös yrityksiä on täysin mahdollista tukea tavalla, joka ei tarkoita työntekijöiden oikeuksien polkemista. Marinin hallituksessa olemme esimerkiksi käynnistäneet yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilun, jonka tavoitteena on alentaa kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kyse on arvovalinnoista.

Mäkysen mukaan yksi keskeinen keino auttaa yrityksiä kasvamaan on varmistaa, että suomalaisten osaaminen on ajan tasalla.

- Tutkimustenkin mukaan vääränlainen tai puuttuva osaaminen on yksi suurimmista esteistä työsuhteiden syntymiselle. Panostamalla jatkuvaan oppimiseen ja työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen voimme huolehtia siitä, että osaavaa työvoimaa on saatavilla yritysten tarpeisiin. Tämä on SDP:lle keskeinen tavoite tulevalla vaalikaudella.