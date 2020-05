SDP:n Niina Malm: Työelämän eriarvoistuminen on pysäytettävä

SDP:n Heidi Viljanen: Kahdelta luukulta kohti kokonaisuutta 20.5.2020 12:12:40 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Heidi Viljanen on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmakirjaus toimeentulotuen kokonaisuudistuksesta nytkähtää eteenpäin lähiaikoina. Lain uudistamista valmisteleva työryhmä asetetaan pian ja se on tärkeä askel kohti lain epäkohtien korjausta ja käytännön toimintamallien parantamista. - On erityisen tärkeää tarkastella perustoimeentulotuen siirtoa Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Miten siinä onnistuttiin ja missä on korjattavaa? Nyt meillä on mahdollisuus korjata järjestelmää niin, että se tukee ihmistä, eikä tiputa yhteiskunnan rattaiden ulkopuolelle. Toimeentulotukilain uudistuksessa perustoimeentulotuki siirtyi Kansaneläkelaitoksen vastuulle vuoden 2017 alusta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyivät edelleen kuntien vastuulla. Uudistuksessa palvelut hajautuivat, mikä vaikuttaa juuri heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. – Vanhassa työssäni päihdekuntoutujien parissa näin hyvin läheltä sen, miten heikosti tällainen hajanainen systeemi palvelee ihmi