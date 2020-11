SDP:n Oulun piiri: Enemmän yhteistyötä, vähemmän klikkiotsikoita

SDP:n Oulun piirin syyspiirikokouksen kannanotossa todetaan, että nykyisenlaisella keskustelukulttuurilla voi olla kuntapolitiikan kannalta tuhoava vaikutus.

SDP:n Oulun piirissä on seurattu huolestuneena poliittisen keskustelun kehitystä. Mediassa esiin nostetaan yhä kärjistetymmät viestit klikkiuutisoinnin tapaan. Samalla varsinainen asiakeskustelu jää vähemmäksi, vaikka monipuolinen vuoropuhelu on toimivan päätöksenteon ydin.



Sillä, että poliittisen viestin täytyy melkein kohahduttaa tullakseen julkistetuksi, on paljon haittapuolia. Yksi suurimmista on Suomessakin vahvistuva kahtiajako. Kun ”me” taistellaan ”niitä” vastaan, saadaan kyllä huomiota ja herätetään tunteita. Samalla kuitenkin keskustelu saattaa kutistua yhden asian ympärillä käytäväksi ja moni hyvä kehitysidea jää läpikäymättä. Selkeästi vastapuolella toimivan ajatuksia on vaikea ottaa vastaan.



Yksi esimerkki mahdollisimman suurta huomiota tavoittelevasta politiikasta ovat yksittäisiin ministereihin kohdistetut piikit, jotka ovat pahimmillaan kärjistyneet erovaatimukseen. Puhe käännetään tällä keinolla yhteen henkilöön sen sijaan, että puhuttaisiin tehdyistä päätöksistä. Yhdessäkään hallituksen päätöksessä tai jonkun puolueen linjauksessa ei ole koskaan kyse yhden ihmisen näytelmästä. Lopputulos on syntynyt aina yhdessä neuvottelemalla.

Kuntavaaleja päin mentäessä on ollut huomattavissa, että henkilöön menevä kommentointi on leviämässä paikallispolitiikkaankin. Tällä voi olla todella tuhoava vaikutus. Pahimmillaan kuntapolitiikkaan eivät pian uskalla lähteä kuin kovanahkaisimmat tai kovaäänisimmät persoonat, mikä vaikuttaa tietenkin päätöksentekoon.

SDP:n Oulun piiri vaatii puolueilta ja niiden toimijoilta sen verran vastuuntuntoa, että maltilliselle ja vuorovaikutteiselle keskustelulle jätetään tilaa. Sosialidemokraatit kaipaavat enemmän yhteistyötä ja vähemmän klikkiotsikoita. Suomessa on totuttu toimimaan yhdessä, jopa eri puolueiden kesken. Ei rikota perinnettä, jolla hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu.