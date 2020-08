SDP:n Oulun piiri valmistautuu puoluekokoukseen; Vaikutuksia koko maan linjauksiin

SDP Keski-Suomi: Kuntapäättäjiltä vaaditaan nyt vastuullisuutta ja inhimillisyyttä 13.6.2020 16:08:04 EEST | Tiedote

Koronakriisin riepotellessa maailmaa korostuvat ihmisten arjessa nyt pienetkin teot. Se, että on työtä ja toimeentuloa jolla pärjää, palveluja jotka tarjoavat apua silloin kun kaivataan, ja sivistystä jolla turvataan tulevaisuus. Siksi nyt tarvitaan meidän kaikkien panosta siihen, että pidämme yhteiskunnan pyörimässä. Kriisin jälkihoito on pitkä prosessi, ja me Keski-Suomen sosialidemokraatit olemme sitoutuneet tekemään arvojemme mukaisia toimenpiteitä parhaamme mukaan, jotta tilanteesta selvitään. Ensi keväänä koittavat kuntavaalit, ja on tärkeää, että päättäjiksi valitaan ihmisiä jotka ovat valmiita toimimaan vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti. Nyt tehtävät toimet kantavat hedelmää vuosien päästä tulevaisuuteen, siksi nyt jos koskaan on tärkeää rakentaa vahva pohja tämän päivän lapsille ja nuorille ja tukea heitä kasvussa, sekä panostaa osaamiseen ja työllistymismahdollisuuksiin sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kun meidän lapsemme kasvavat vahvoiksi, on myös tuleva