SDP:n Paatero: Eduskunnan vakava harhaanjohtaminen selvitettävä perusteellisesti

Helsingin Sanomat kertoi tänään (12.4.) lisää äärimmäisen raskauttavia tietoja Sipilän hallituksen sote-uudistuksen valmistelusta. Eduskunnalta on pimitetty sote-uudistuksen tosiasiallisia taloudellisia vaikutuksia.

Vain kaksi päivää sitten HS toi julkisuuteen tiedot poikkeuksellisesta poliittisesta ohjauksesta uudistuksessa ja sen epärealistisesta aikataulusta. Tiedot perustuivat valtioneuvoston kanslian tilaamaan loppuraporttiin, jonka julkaisuajankohtaa hallitus oli yrittänyt venyttää eduskuntavaalien yli.

HS:n tänäinen uutinen eduskunnan tietoisesta harhaanjohtamisesta yhdistettynä sote-uudistuksen loppuraportin paljastamaan poliittiseen ohjaukseen sekä yksityisten terveysyritysten vaikuttamisyrityksiin vaarantavat vakavalla tavalla eduskunnan, hallituksen ja virkakunnan välistä luottamusta. Kokoomuksen ja keskustan lehmänkaupan ja sulle-mulle -politiikan jäljet ovat vielä synkemmät, mitä on osattu aikaisemmin arvioida.

Sote-uudistuksen taloudellisten vaikutusten pimittäminen on selvitettävä perinpohjaisesti. On vaikea uskoa, että virkamiehet olisivat päättäneet taloudellisen tiedon salaamisesta itsenäisesti, kun koko uudistusta on leimannut Sipilän hallituksen ennennäkemätön poliittinen ohjaus.

Poliisin on tutkittava, onko eduskunnan harhaanjohtamisessa syyllistytty rikokseen. Sekä pääministeri Sipilän että valtiovarainministeri Orpon on kerrottava ennen sunnuntain eduskuntavaaleja, ovatko he tienneet tiedon pimittämisestä vai ovatko valtiovarainministeriön virkamiehet toimineet ministerien selän takana.

Suomi tarvitsee sote-uudistuksen, jolla nopeutetaan ihmisten hoitoon pääsyä ja taataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille. Uudistusta on vietävä parlamentaarisessa valmistelussa päättävästi eteenpäin heti eduskuntavaalien jälkeen.