SDP:n puheenjohtaja Marin osallistui työväenliikkeen Pohjoismaiseen johtajakokoukseen

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työvoimapulaan on vastattava panostamalla nuorten hyvinvointiin 15.1.2022 12:58:41 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on huolissaan nuorten mielenterveydestä pitkittyneen koronapandemian keskellä. Kaikilta koulutusasteilta tulee viestiä, että nuorten jaksaminen on nyt kovilla. - Moni nuori on huolissaan opintojensa valmistumisesta ja pään kestämisestä. Itsekin teini-ikäisten lasten äitinä tiedän, että etäopiskelu on ollut nuorille todella kuormittavaa. Pandemian aikana on syntynyt mielenterveyden hoitovelkaa, johon on tartuttava nyt, sillä ongelmien ratkaiseminen on paljon helpompaa, kun ne eivät ole vielä päässeet pitkittymään, korostaa Malm. Malm kiittelee Marinin hallitusta, joka on jo ohjannut lisärahoitusta nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan myös tulevien aluevaltuustojen on ryhdyttävä päättäväisesti parantamaan palveluiden saatavuutta. - Kaikilla hyvinvointialueilla on panostettava nuorten mielenterveyden hoitovelan ja oppimisvelan purkamiseen. Kiireettömään hoitoon tulee jatkossa päästä seitsemässä