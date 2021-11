SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin: Oikea-aikaiset palvelut säästävät rahaa ja luovat hyvinvointia

SDP:n tavoite tulevissa aluevaaleissa on, että jokainen saa hoitoa aina, kun sitä tarvitsee. Oikea-aikaiset palvelut säästävät rahaa ja ne luovat hyvinvointia. Hallitus on päättänyt seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamisesta ja tällä viikolla on saatu valmiiksi hoitotakuuta koskeva esitysluonnos.

- Tarvitsemme hoitotakuun sekä riittävät, laadukkaat julkiset palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa. Lääkäriin on päästävä viikossa ja mielenterveyspalvelut on laitettava kuntoon. Samoin suun terveydenhuolto on oltava ajoissa kaikkien saavutettavissa, linjasi Marin.

SDP:lle tärkeä aluevaaliteema on lisäksi sote-henkilöstön hyvinvointi. Koronapandemia on vaatinut sote-henkilöstöltä paljon, ja kuormitus on ollut kovaa. Marin korosti, että ilman riittävää määrää osaavia, motivoituneita ja hyvinvoivia ammattilaisia meillä ei ole toimivia sote- ja pelastustoimen palveluita.

SDP esittää aluevaaliohjelmassaan keinoja jaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarkoittaa esimerkiksi parempaa johtamista, vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työympäristöön sekä resursseja, joilla henkilöstömitoitusten toteutuminen turvataan.

Tulevaisuuden hyvinvointivaltiota rakennetaan yhteistyöllä

Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja sen peruspilareista on pidettävä kiinni. Jotta hyvinvointivaltio voi säilyä myös seuraaville sukupolville, on jokaisen osallistuttava sen rakentamiseen, kukin omalla tavallaan.

- Emme voi jäädä paikoillemme, vaan meidän on jatkuvasti mentävä eteenpäin. Me voimme menestyä vain yhdessä, vain joukkueena, Marin päätti.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan SDP:n nettisivuilla: https://sdp.fi/fi/blog/sdpn-puheenjohtaja-sanna-marinin-puhe-puoluevaltuuston-kokouksessa-20-11-2021/