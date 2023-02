SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on valittu Pohjoismaisen yhteistyökomitea SAMAK:n puheenjohtajaksi

SDP esittää kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajille 4.2.2023 10:14:52 EET | Tiedote

Suomen työllisyys on noussut ennätystasolle Marinin hallituskauden aikana. SDP:n eduskuntavaaliohjelmassa tavoitteeksi on asetettu kohti 80 prosenttia nouseva työllisyysaste. Talouskasvun tulosten on SDP:n mukaan jakauduttava oikeudenmukaisemmin. SDP haluaa perua loputkin kiky-sopimuksen toimista ja palauttaa työntekijöille siirretyt sosiaalivakuutusmaksut työnantajien vastuulle. Työelämää on kehitettävä reiluin ehdoin. SDP haluaa puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ja työmarkkinarikollisuuteen sekä vahvistaa luottamusmiesten asemaa ja työsuojelun resursseja. Rohkeasti koulutuksen puolella Vain osaamiseen panostamalla voimme luoda uutta työtä, kasvua ja menestystä. Siksi SDP ei leikkaa koulutuksesta, tutkimuksesta ja innovaatioista. Tulevalla vaalikaudella SDP haluaa vahvistaa erityisesti peruskoulua. Jokaisen lapsen on voitava oppia koulussa riittävät taidot ja jokaisella opettajalla on oltava riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin. SDP:n tavoitteena on palauttaa suomalainen peruskou