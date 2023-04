SDP:n puoluehallitus päättänyt esityksestään hallitusohjelmatoimikuntaan

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin: Kokoomuksen kylmät työelämälinjaukset lisäävät työntekijöiden epävarmuutta 29.3.2023 08:01:38 EEST | Tiedote

- Kokoomuksen työelämälinjaukset leikkaisivat pienipalkkaisten toimeentuloa, lisäisivät työelämän epävarmuutta ja rapauttaisivat työehtojärjestelmää. Tässä epävarmassa ajassa on nyt erityinen tilaus sille, että työelämää kehitettäisiin yhdessä sopien ja luottamusta vahvistaen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin. Kokoomuksen ajamat miljardiluokan leikkaukset asumistukeen ja työttömyysturvaan leikkaisivat pienipalkkaisten palkansaajien ja työttömien toimeentulosta. Kokoomuksen leikkaukset tarkoittavat keskimääräiselle asumistuen saajalle yli 100 euron ja työttömälle jopa 500 euron menetystä kuukaudessa. - Työttömiin kohdistuvat leikkaukset ovat epäoikeudenmukaisia ja samalla ne lisäävät kaikkien palkansaajien epävarmuutta. SDP haluaa, että työntekijä voi luottaa perheensä toimeentulon olevan turvattu kaikissa tilanteissa. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun epävarmuus on Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä lisääntynyt, Marin toteaa. - Nykyisten korkeiden hintojen aikana SDP parantai