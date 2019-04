SDP:n puoluesihteeri Rönnholm ehdolle eurovaaleihin

Eveliina Heinäluoma iloitsee uudesta museohankkeesta 28.3.2019 13:27:26 EET | Tiedote

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma tervehtii ilolla tänään julkistettua uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitelmaa. ”Helsinki on korkeatasoinen kulttuurikaupunki, mutta kasvavan kaupungin pitää myös tarjota uusia kokemuksia niin asukkaille kuin matkailijoille. Nyt esitelty sisältökonsepti on vakuuttava. Uudella museolla on mahdollisuus nousta maailmanluokan kulttuurikohteeksi.” sanoo Heinäluoma.