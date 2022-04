SDP:n puoluevaltuusto: Pikainen ratkaisu julkisen sektorin työtaisteluun

SDP:n Matias Mäkynen: Suomeen tarvitaan palkkatasa-arvo-ohjelma 1.4.2022 14:59:11 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan julkisen sektorin palkkauksen pitkäjänteinen kehittäminen on välttämätöntä alojen vetovoiman ja palveluiden turvaamiseksi. Nyt alkaneeseen hoitajien lakkoon on tultu, koska jokaisella palkkakierroksella viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut ”väärä aika” julkisen sektorin palkkojen suhteelliselle parantamiselle. - Tämä on ymmärrettävää julkisen talouden näkökulmasta, sillä vuodesta 2008 alkaen Suomi on kyntänyt syvällä suossa julkisen taloutensa osalta. Julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden kannalta tämä ei kuitenkaan ole kestävää, mikä näkyy työvoimapulana ja pahoinvointina työpaikoilla. Mäkynen huomauttaa, että monilla julkisen sektorin aloilla on jo nyt vaikeuksia täyttää tarpeita, jotka tulevina vuosina tulevat kasvamaan henkilöstön osalta entisestään. Suomella ei ole varaa antaa tämän kehityksen jatkua. - Viimeiset kaksi vuotta ovat entisestään vahvistaneet, miten elintärkeitä julkisella sektorilla pienel