SDP:n puoluevaltuusto: Sota Ukrainassa on saatava loppumaan

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on kansainvälisen oikeuden vastainen, loukkaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Sota Ukrainassa on edelleen käynnissä. Rauhanneuvotteluissa tai edes aselevon aikaan saamisessa ei ole edistytty riittävästi. Sota on saatava välittömästi loppumaan ja Venäjän on vedettävä joukkonsa koko Ukrainasta. Välittömän aselevon voimaansaattamisen jälkeen humanitäärinen apu on saatava nopeasti liikkeelle.

Ukrainalle on taattava itsenäisyys sekä asema tulevaisuudestaan itse päättävänä suvereenina kansakuntana ja jälleenrakennusta on tuettava Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön toimesta.

Tärkein tavoite on taata Suomen ja suomalaisten turvallisuus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut pysyvästi Suomen turvallisuusympäristöä. Nyt on aika entisestään vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja huoltovarmuuden tasoa. Tätä työtä tehdään myös paikallisesti ja jokainen suomalainen voi osaltaan osallistua siihen. Kuntien on nyt päivitettävä omat valmius- ja varautumissuunnitelmat niin huoltovarmuuden kuin kyberturvallisuuden osalta.

Suomen turvallisuuspoliittiset ratkaisut käsitellään seuraavien kuukausien aikana valtioneuvoston yhdessä tasavallan presidentin kanssa valmistelemassa selonteossa. Selonteko annetaan eduskunnalle ennen pääsiäistä ja sen perusteellisen eduskuntakäsittelyn jälkeen on jatkoprosessista päättämisen aika.

Muuttuneessa tilanteessa puoluevaltuusto on valmis ja tulee uudelleenarvioimaan Suomen turvallisuuspoliittista linjaa, mukaan lukien sotilaallinen liittoutumattomuus ja Nato-jäsenyys. Puoluevaltuusto antaa täyden tukensa valtiojohdolle arvioida Suomen asemoitumista ja tarvittavia ratkaisuja Suomen turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.

SDP tulee tekemään kevään aikana tarvittavia päätöksiä sekä puolueen päätöksentekoelimissä että eduskuntaryhmässä. SDP:n linjan muodostaa ylimääräinen puoluevaltuuston kokous kuultuaan eduskuntaryhmän kannan.

Tulevaisuus on avoin ja kaikkiin ratkaisuihin liittyy epävarmuutta. SDP:n puoluevaltuusto toivoo, että tarvittavat päätökset jatkosta kyetään suomalaisessa yhteiskunnassa tekemään yhteisen arvion pohjalta ja yhtenäisinä. Tärkeimpänä tavoitteena keskustelussa ja päätöksenteossa tulee olla Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen myös tulevaisuudessa.