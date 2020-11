SDP:n Razmyar: Vahva talous turvaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun myös kriisin keskellä

SDP:n valtuustoryhmä: Budjettiesitys turvaa palvelut, tulevaisuusinvestoinnit sekä kaupungin vakaan talouden 11.11.2020 18:11:35 EET | Tiedote

Helsingin talousarvioneuvotteluissa on löydetty sopu valtuuston enemmistön kesken. Talousarviota on valmisteltu poikkeuksellisen vaativassa ja epävarmassa tilanteessa. Helsingin talous on kuitenkin kestävällä ja vakaalla pohjalla, ja siksi Helsinki pystyy kasvattamaan budjettiaan jopa talouskriisin keskellä. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma on tyytyväinen budjettisopuun.