SDP:n Riitta Mäkinen: Puututaan työuupumuksen syihin, ei seurauksiin

– Yksi merkittävä syy tälle on jatkuva velvoite olla tavoitettavissa ja töiden valuminen vapaa-ajan puolelle, huomauttaa Mäkinen.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on ehdottanut, että työnantajan välitöntä vastausta vaativat yhteydenotot työntekijän vapaa-ajalla olisivat lähtökohtaisesti kiellettyjä ja poikkeuksista pitäisi sopia erikseen joko työpaikalla tai työehtosopimuksella. Kokoomus ja Vihreät ovat torjuneet SDP:n ehdotuksen ja tarjoavat tilalle helpompaa terapiaan pääsyä.

– Kokoomuksen osalta haluttomuus työelämän laadulliseen uudistamiseen ei ole yllätys, mutta tiede- ja koulutuspuolue Vihreiden ja Saara Hyrkön ymmärtämättömyys jatkuvan tavoitettavissa olon tietotyöntekijöille, asiantuntijoille ja opettajille synnyttämästä paineesta on. Vihreiden äänestäjäkunnassa on paljon juuri niissä ammateissa työskenteleviä, jota tämä ongelma koskee, Mäkinen pohtii.

Kyse on Mäkisen mukaan myös tasa-arvosta. Työelämän sosiaalinen painostus on usein raskainta juuri naisille, joita ei edelleenkään kohdella työelämässä tasa-arvoisesti. Lisäksi naisiin kohdistuu edelleen suuremmat paineet uran ja perhe-elämän yhdistämisestä.

– Ainoa ratkaisu työelämän aiheuttamaan uupumiseen ei voi olla terapia. Ajatus on yhtä absurdi kuin se, että asbestille altistuville kaivostyöntekijöille tarjottaisiin happikaappeja ja syöpähoitoja sairastumisen jälkeen sen sijaan, että heitä suojattaisiin altistukselta. Työturvallisuuslain lähtökohta on työntekijän suojelu, oli kyseessä melu, pöly, kemikaalit tai psykososiaalinen rasitus. Lakia on tällä vaalikaudella myös päivitetty ja muutokset astuvat voimaan kesäkuun alussa.

Mäkinen sanoo toivovansa, että kaikki puolueet päivittävät ymmärrystään tämän päivän työelämästä, olipa kyse sunnuntailisistä tai työuupumuksesta.

– Lisäksi toivottavaa olisi, että ongelmien näkemisen sijasta kaikissa puolueissa keskityttäisiin etsimään ratkaisuja, joilla puututaan työuupumuksen syihin, ei vain hoideta sen oireita. Huhtikuun vaalien jälkeen meillä toivottavasti on eduskunta, joka ottaa nämä kysymykset vakavasti ja jatkaa suomalaisen työelämän uudistamista.