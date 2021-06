SDP:n ryhmäpuheenvuoro UTP-selonteon palautekeskustelussa 9.6.2021

SDP:n Salonen: Lasten ja nuorten negatiivinen koronakehä katkaistava alkuunsa 4.6.2021 15:54:57 EEST | Tiedote

THL:n julkaisema asiantuntija-arvio Covid19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen kertoo karua kieltä koronan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on huolissaan tiedosta, että avuntarve on kasvanut, mutta saanti puolestaan heikentynyt. - Neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on havaittu lasten, nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyneen korona-aikana entisestään, mutta samalla heidän perusterveydenhuoltonsa palvelujen toimintaedellytykset ovat heikentyneet, Salonen kertoo. Hätä koskee myös perheitä. Stressi, yksinäisyys, mielenterveysongelmat sekä vanhemmuuden ja parisuhteen haasteet vaivaat yhä isompaa osaa lapsiperheistä. Sosiaalipalveluiden mahdollisuudet vastata perheiden tarpeisiin ovat kuitenkin riittämättömät. Salonen murehtii myös ongelmien polarisoitumista: - Koronakriisin tuomat ongelmat ovat kasaantuneet erityisesti niille perheille, joilla oli erinäisiä haasteita jo e