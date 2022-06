SDP:n Seppo Eskelinen: Tarvitaan konkreettisia toimia Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi

- Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäys Ukrainassa on peruuttamattomasti muuttanut koko Euroopan turvallisuustilannetta ja vakautta. Sodan vaikutukset heijastuvat myös laajasti talouteen, kun Venäjälle asetetut talouspakotteet ovat merkinneet raaka-aineiden saannin heikkenemistä ja hintojen nousua, minkä lisäksi yleinen epävarmuus on synkentänyt investointinäkymiä, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Itä-Suomessa Venäjän rooli taloudessa on merkittävästi muuta maata keskeisempi, ja samalla myös vaikutukset ovat voimakkaampia.

Kuva: Jukka-Pekka Flander

- Onneksi hallitus on myös päättäväisesti tarttunut toimeen ja varautumisen ministerityöryhmä asetti korkean tason valtiosihteerityöryhmän selvittämään tilanteen vaikutuksia Itä-Suomeen ja niiden pohjalta valmistelemaan tulevan syksyn budjettiriiheen mennessä ehdotukset Itä-Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä, kuten saavutettavuuden, investointien ja energiavarmuuden turvaamiseksi, Eskelinen jatkaa. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen aluekatsauksen mukaan Venäjän viennin seisahtuminen merkitsisi pelkästään Pohjois-Karjalalle suoraan noin tuhannen työpaikan ja yli 100 miljoonan vientituottojen menetystä. Lisäksi kerrannaisvaikutukset tuntuvat niin kuljetusketjuissa kuin alihankkijoiden tilanteessa. Samalla se on näkynyt nopeasti myös teollisuuden raaka-aineiden saannin heikkenemisenä. Nyt tarvitaan yrityksille tukea korvaavien markkinoiden löytämisessä ja kansainvälistymisessä. Tilanne näkyy vahvasti myös Itä-Suomen logistiikassa. Saimaan kanavan liikenteen pysähtyminen on merkinnyt nopeaa tarvetta korvaavien liikenneväylien etsimiselle, erityisesti teollisuuden kuljetuksille. Jo aiemmin päätetty 95 miljoonan investointi kanavan kehittämiseen onkin nyt jäissä. Tilanteen helpottamiseksi tämä määräraha tulee nyt kohdentaa Itä-Suomen liikenneverkon kehittämiseen, jotta yritysten ja kuljetusyritysten kilpailukyky voidaan turvata. - Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että saamme laaja-alaisesti konkreettisia ja nopeasti vaikuttavia toimia liikkeelle valtiosihteerityöryhmän työn pohjalta jo ensi syksyn budjettiriihessä. Tämä vahvistaa alueen toipumista ja työllisyyttä sekä luo tulevaisuudenuskoa yrityksiin, Eskelinen painottaa.

