SDP:n Skinnari: Nuoriin on satsattava eikä leikkauksiin ole varaa

SDP:n varapuheenjohtaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari esitteli puolueen tavoitteet torstaina 2.3. Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto piti tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.

SDP esittää ensi vaalikaudelle kuusi tavoitetta, joilla parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä puututaan ongelmiin. Näitä ovat kouluihin panostaminen, harrastustakuu, nuorisotakuun uudistaminen, toimivat mielenterveyspalvelut, varhainen puuttuminen ongelmiin ja mahdollisuus uuteen alkuun.

- Sote-palveluista ei ole varaa leikata miljardia, kuten kokoomus on esittänyt. Sen sijaan esimerkiksi nuorten palveluihin on panostettava vaikeiden vuosien jälkeen, linjaa Skinnari.

Harrastustakuu on laajennettava kaikkiin kuntiin ja kouluihin sekä myös toiselle asteelle. Harrastustakuun avulla varmistetaan, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan harrastukseen.

- Liikuntaolosuhteet on saatava kuntoon koko Suomessa, jotta nuorille harrastaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. On koko yhteiskunnan asia, että nuoret voivat hyvin, toteaa Skinnari.

SDP:n tavoitteena on lisäksi vahvistaa nuorisotakuuta, joka on yhteiskunnan nuorelle tekemä lupaus siitä, että jokaiselle nuorelle turvataan paikka yhteiskunnassa.

- Viime päivinä olemme saaneet lukea nuorista, jotka ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle. Tämä kertoo siitä, että tällä hetkellä tuo lupaus ei toteudu riittävän hyvin, toteaa Skinnari.

Skinnarin mukaan lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on puututtava vahvemmin. SDP:n päämääränä on, että seitsemän päivän hoitotakuu kattaa kaikki mielenterveyden ongelmat ja hoitoon pääsee viikossa kaikkialla Suomessa. Palveluita on myös oltava tarjolla siellä, missä lapset ja nuoret muutoinkin ovat.

- Suomalainen koulutusjärjestelmä tavoittaa kaikki lapset ja nuoret. Siksi koulut ovat paras paikka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Tulevalla vaalikaudella on huolehdittava riittävistä resursseista ja varmistettava, että yksilöllistä tukea oppimiseen on saatavilla kaikilla koulutusasteilla, Skinnari sanoo.

Korona-aika toi esiin monia nuoria jo pitkään vaivanneita ongelmia, jotka kärjistyivät poikkeusoloissa. Yksinäisyys, eriarvoisuus, mielenterveysongelmat ja oppimistulosten eriytyminen vaikuttavat nuorten koko elämään.

- Lasten ja nuorten ongelmista puhutaan säännöllisesti ja erityisesti vaalien alla. Ongelmista on tärkeää puhua, mutta nuorten asiat ovat myös paljon muuta. On surullista ja väärin, mikäli keskustelu nuorten hyvinvoinnista jää vain rikostilastojen tasolle, huomauttaa Skinnari.

- Vaikeudet johtavat joskus väkivaltaan tai muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, mutta paljon useammin syrjäytymiseen ja toivottomuuteen. Nämä eivät näy yhtä voimakkaasti ulospäin, mutta ovat nuoren kannalta aivan yhtä merkittäviä ongelmia, joista pitää muistaa puhua, muistuttaa Perholehto.

Ongelmiin puuttuminen varhain on tärkeää. Esimerkiksi tehokas puuttuminen jengiytymiseen edellyttää monenlaisia keinoja, joista avainasemassa on ennaltaehkäisy.

- On tärkeää, että rikoksiin syyllistyneet nuoret kantavat vastuun teoistaan. Jotain on silti pielessä, kun meillä on Suomessa puolueita, jotka tuntuvat haluavan lähinnä mahdollisimman kovia rangaistuksia nuorille. Näissä keskusteluissa vaikuttaa unohtuvan, että kyseessä ovat nuoret, joilla pitäisi olla vielä koko elämä elämässä. Jokaisella nuorella tulee olla oikeus uuteen mahdollisuuteen, Skinnari painottaa.





Lue koko kuuden kohdan ohjelma täällä: https://www.sdp.fi/nuorisokutonen/