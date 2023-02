SDP:n talouspoliittinen linja perustuu oikeudenmukaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen

SDP:n Matias Mäkynen: Kokoomuksen lupaama muutos tarkoittaa kylmää kättä tavallisille suomalaisille 31.1.2023 12:50:57 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan kokoomuksen talouslinja tarjoaa kylmää kyytiä tavallisille suomalaisille. - Viikonloppuna kuulimme, että kokoomuksen tavoitteena on leikata miljardi sosiaaliturvasta ja toinen miljardi sosiaali- ja terveyspalveluista. Samaan aikaan puolue haluaa edelleen keventää varakkaimpien verotusta. Viesti on selvä: kokoomuksen kovaan ääneen lupaama muutos tarkoittaa lisää tuloja jo valmiiksi hyvätuloisille ja kylmää kättä muille. Mäkysen mukaan kokoomuksen linjanveto on käsittämätön aikana, jolloin kotitalouksien ostovoima on heikentynyt rajusti. Myös sosiaali- ja terveyspalveluihin ehdotetut leikkaukset ovat kylmä arvovalinta aikana, jolloin suomalaisten hoito- ja hoivavelka on kasvanut merkittävästi koronan vuoksi. - On selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluista ei voi tehdä miljardin leikkauksia ilman, että se vaikuttaa palveluihin. Puheet miljardiluokan tehostamistoimenpiteistä ovat myös tyly kiitos korona-aikana venyneille sote