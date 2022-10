SDP:n valtuustoryhmän tavoite toteutui: Helsinki ei ota käyttöön terveyskeskusmaksuja

SDP:n valtuustoryhmän tavoitteet Helsingin vuoden 2023 budjettiin: Arjen turvaa ja huolenpitoa 6.10.2022 15:08:42 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiin tarvitaan nyt turvaa ja vakautta. Ihmisten arjessa on tällä hetkellä paljon epävakautta, arjessa selviämisen haasteita ja huolta tulevasta. Putinin käynnistämä sota Ukrainassa ja sen seurannaisvaikutukset aiheuttavat epävakautta koko Eurooppaan. Suomalaisten elinkustannukset ovat sodan seurauksena ennennäkemättömässä nousussa. Pääkaupungissa, jossa elämisen kustannukset ovat jo ennestään kovat, on pieni- ja keskituloisilla ihmisillä entistä vaikeampi tulla toimeen arjessaan. Samaan aikaan palkanmaksun ongelmat jatkuvat Helsingissä ja ovat aiheuttaneet kaupungille merkittävää mainehaittaa. Tässä hetkessä tarvitaan toimia, joilla varmistetaan tärkeiden julkisten palveluiden toiminta ja luodaan turvaa ja vakautta helsinkiläisten arkeen. Helsingin talous on vakaalla pohjalla ja kaupungin taloutta on hoidettu vuosien ajan vastuullisesti. Kaupunki on kantanut leveiden hartioidensa avulla vastuuta ensin koronakriisin hoidosta ja saanut siihen myös merkittävässä määrin tukea valt