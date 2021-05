SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Halla-aho on valmis repimään työntekijän suojasta kaiken irti

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Palkkasumma loikkasi huhtikuussa - aika päivittää verotuloennuste reaaliajassa 29.5.2021 09:42:58 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vaatii reaaliaikaisempaa seurantaa suomalaiseen talouspolitiikkaan. Torstaina julkaistusta Helsinki GSE:n Tilannehuoneen raportista nähdään, että hiukan yllättäen alkuvuoden yhteenlaskettu palkkasumma ylitti jo reilusti vuosien 2019 ja 2020 alkuvuosien palkkasumman. Erityisen voimakkaasti palkkasumma on kasvanut huhtikuussa. Tämä tapahtui rajoitustoimien ja pandemian edelleen jatkuessa ja vaikuttaessa erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloihin. Keskellä kriisiä palkkasummaa nostaa erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kaupan hyvä vire. Kokonaispalkkasumman lisäksi Tilannehuoneen raportoinnissa huomio kiinnittyy siihen, että suurituloisten määrä on kasvanut ja pieniä palkkatuloja saavien määrä on vähentynyt. Merkittävä muutos on tapahtunut esimerkiksi yli 6000 euroa kuussa ansaitsevien absoluuttisessa määrässä, joka on noussut hetkellisesti kuluvan vuoden maaliskuussa jopa 20% vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomessa