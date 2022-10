SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Eläinten suojaksi tarvitaan moderni laki

Hallituksen esitys eläinten hyvinvointilaista on edennyt eduskunnan käsittelyyn. SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Niina Malmin mielestä on tärkeää, että vanhentunut ja pitkään valmisteilla ollut eläinsuojelulaki päivitetään viimein eläinten hyvinvointilaiksi.

- Eläinsuojelulakia pyrittiin uudistamaan jo viime kaudella. SDP vaati lakiin tuolloin useita tiukennuksia. Nyt hallitusohjelman pohjalta tehdyt tarkennukset parantavat ja tiukentavat lakia edelleen. Samalla tuottajia tuetaan eläinten hyvinvointia parantavissa uudistuksissa ja muutosten aiheuttamia kustannuksia kompensoidaan tuottajille.

Malmin mukaan uusi laki sisältää useita parannuksia eläinten hyvinvointiin. Esimerkiksi porsaiden kirurgisen kastraation sekä uusien porsitushäkkien ja parsinavettojen kieltäminen ovat tärkeitä muutoksia, joilla lisätään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

- Uudessa laissa on keskeistä eläimen itseisarvon tunnistaminen sekä lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen. Laissa puututaan myös esimerkiksi kissojen ja koirien pentutehtailuun sekä laajennetaan eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuutta eläinten hyvinvointia koskevista ongelmista.

Malm muistuttaa, että tietämys eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista lisääntyy kaiken aikaa. Siksi työ eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ei voi loppua nyt tehtävään lakiuudistukseen, vaan myös seuraavan hallituksen tulee olla valmis jatkamaan tätä työtä.

- Nyt tärkeintä on kuitenkin saada uudistus voimaan, sillä parannuksia on odotettu jo liian pitkään. Uudistus ei saa viivästyä enää enempää. Eläinten suojaksi tarvitaan moderni laki.

Yksi keskeinen parannus seuraavalla hallituskaudella olisi turkistarhauksen kieltäminen, toteaa Malm. SDP kannattaa turkistarhauksen kieltämistä kohtuullisella siirtymäajalla, jotta myös tuottajilla on mahdollisuus valmistautua muutokseen.

- Turkistarhauksen kannattavuus on vähentynyt luonnostaan, kun kuluttajat ja muotitalot kääntävät selkänsä turkiksille. Useissa Euroopan maissa turkistarhaus on jo kielletty. SDP:n tavoitteena on, että seuraavalla hallituskaudella turkistarhaus siirtyy historiaan myös Suomessa.