SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksen sininen sydän on kylmä

Pekka Tuuri SDP:n järjestöpäälliköksi 5.9.2022 15:56:50 EEST | Tiedote

SDP:n järjestöpäälliköksi on valittu 1.9.2022 alkaen hallintotieteiden maisteri Pekka Tuuri. Järjestöpäällikkö johtaa puolueen valtakunnallista järjestötyötä ja puoluetoimiston järjestöosastoa, jossa työskentelee seitsemän työntekijää. Puolueen järjestöpäällikkönä aiemmin toiminut Jenny Suominen siirtyi elokuussa perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustajaksi. Tuuri on työskennellyt SDP:n puoluetoimistolla vuodesta 2018 asti kunta- ja järjestöasiain sihteerinä ja ollut puolueen vaalityöryhmän jäsen vuoden 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Syksyllä 2021 Tuuri toimi järjestöpäällikön sijaisena ja vastasi aluevaaleihin valmistautumisesta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa SDP:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtajana ja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin kotimaan avustajana. Viimeiset puoli vuotta Tuuri on ollut vanhempainvapaalla. - Olemme iloisia saadessamme Pekan taas puoluetoimistolle. Pekan monipuolinen osaaminen ja kokemus järjestö- ja vaalityöstä ovat arvokkaita edu