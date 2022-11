SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt ei ole perusturvan murentamisen aika

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe puoluevaltuustossa 19.11.2022 19.11.2022 13:35:00 EET | Tiedote

EMBARGO kunnes puhuttu. Muutokset puhuttaessa mahdollisia. SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuustossa Lappeenrannassa 19.11.2022. Hyvät ystävät, arvoisat median edustajat, Onpa hienoa päästä pitkästä aikaa kokoontumaan teidän kanssanne, tällä kertaa tänne Lappeenrantaan, keskustelemaan siitä, millaista tulevaisuutta me sosialidemokraatit haluamme vaalien jälkeen rakentaa. Huhtikuun eduskuntavaalit pidetään reilun neljän kuukauden kuluttua. Ne käydään hyvin erilaisessa maailmassa, kuin missä aloitimme hallitustyön viime vaalien jälkeen. Meitä on koetellut maailmanlaajuinen koronapandemia, mutta myös Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan. Suomi on päättänyt liittyä Natoon aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa. Sodan vaikutukset välittyvät myös suomalaisten arkeen. Energian ja muun elämisen kustannukset nousevat. Inflaatio on korkeammalla tasolla kuin vuosikymmeniin. Arkinen toimeentulo herättää huolta myös täällä Lappeenrannassa, jossa tapasimme aamulla ihmisiä. Monell