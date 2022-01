SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työvoimapulaan on vastattava panostamalla nuorten hyvinvointiin

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on huolissaan nuorten mielenterveydestä pitkittyneen koronapandemian keskellä. Kaikilta koulutusasteilta tulee viestiä, että nuorten jaksaminen on nyt kovilla.

- Moni nuori on huolissaan opintojensa valmistumisesta ja pään kestämisestä. Itsekin teini-ikäisten lasten äitinä tiedän, että etäopiskelu on ollut nuorille todella kuormittavaa. Pandemian aikana on syntynyt mielenterveyden hoitovelkaa, johon on tartuttava nyt, sillä ongelmien ratkaiseminen on paljon helpompaa, kun ne eivät ole vielä päässeet pitkittymään, korostaa Malm.

Malm kiittelee Marinin hallitusta, joka on jo ohjannut lisärahoitusta nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan myös tulevien aluevaltuustojen on ryhdyttävä päättäväisesti parantamaan palveluiden saatavuutta.

- Kaikilla hyvinvointialueilla on panostettava nuorten mielenterveyden hoitovelan ja oppimisvelan purkamiseen. Kiireettömään hoitoon tulee jatkossa päästä seitsemässä päivässä myös mielenterveyden haasteiden kanssa. Apua tulee olla saatavilla nopeasti ja helposti niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin digitaalistenkin palveluiden välityksellä. Tämä on SDP:lle aluevaaleissa ensisijaisen tärkeää, linjaa Malm.

Malm muistuttaa, että nuorten jaksamisesta ja mielenterveydestä huolehtiminen on välttämätöntä myös talouden ja työelämän näkökulmasta katsottuna.

- Meillä on tällä hetkellä huutava työvoimapula ja tarvitsemme jokaisen osaksi yhteiskuntaa. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa siihen, että nuoret eivät uupumuksen ja masennuksen vuoksi saa opintojaan loppuun ja pääse kiinni työelämään. Se tulee pitkällä aikavälillä paljon ennaltaehkäisyä kalliimmaksi, Malm painottaa.