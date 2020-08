SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Matias Mäkysen puhe puoluekokouksessa 23.8.2020

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät puoluekokousedustajat, bästa particongress representanter

Olen tullut puolueeseen vaikuttamaan. Uskon, että niin olette tulleet tekin.

Minun sukupolvikokemukseni on pelko maailmanlopusta ilmastonmuutoksen vuoksi, mielenterveysongelmat ja jatkuva epävarmuus toimeentulosta.

Elämän nurja puoli ja jopa sen liian aikainen päätös ovat tulleet liian tutuksi oman ikäluokkani kohdalla. Liian usein se johtaa toivottomuuteen ja apatiaan. Itselläni se johti sisuuntumiseen ja tarpeeseen olla tekemässä muutosta.

Edelleen tänä päivänä minua ärsyttää, kun pirstaleinen työelämä ja toimeentulon epävarmuus esitetään pakollisena pahana. Tai kuinka ihmiset ja heidän hyvinvointinsa esitetään vain kulueränä.

Noista oman sukupolveni ja kaveripiirini kokemuksista jalostui ajan myötä ajatus turvaverkosta, jonka läpi ei putoaisi.

Kolme vuotta sitten Lahden puoluekokouksessa hyväksyimme Yleisturvan SDP:n malliksi sosiaaliturvan uudistamiselle. Olen ollut luomassa mallia sen ensi ideasta Demarinuorissa. Tänään malli näkyy konkreettisina kirjauksina hallitusohjelmassa sekä keväällä asetetun sosiaaliturvakomitean työssä.

Kamrater, vi har anslutit oss till partiet för att påverka. Vi måste ändra på strukturer i samhället så att ingen faller igenom skyddsnät och vi ska ge människor möjligheter att ändra världen med oss.

--

Kun lähdin ehdolle varapuheenjohtajavaalin, päätin, että haluan kohdata mahdollisimman monet teistä ja keskustella siitä, miten te - kansanliikkeemme keskeiset toimijat - aikamme haasteita hahmotatte.

Riippumatta siitä, missä kiertue kulloinkin kulki, nousi keskusteluissamme esiin kolme ydinkysymystä:

- Miten turvaamme mahdollisimman monelle mielekkään työn, jonka palkalla tulee toimeen?

- Miten palautamme nuorten uskon tulevaisuuteen?

- Miten SDP:stä tehdään ykköspuolue työssäkäyvien ja nuorten keskuudessa?

SDP on minulle ennen kaikkea työn ja sen tekijöiden puolue. Vakituinen ja kokoaikainen työ, jonka palkalla tulee toimeen ja jonka minimiehdot turvataan työehtosopimuksissa on oltava vastaisuudessakin pääsääntö suomalaisilla työmarkkinoilla. Samaan aikaan meidän on kuitenkin tarjottava parempaa turvaa epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville. Suitsittava niin nollatuntisopimuksia, alustatalouden ongelmia kuin alipalkkaustakin. Puututtava voimallisesti työelämän epäkohtiin ja palautettava usko työhön ja osallisuuteen.

Hyvät toverit,

SDP:n on laajennettava kannattajakuntaansa. Meidän on saavutettava paremmin palkansaajat, pidettävä kiinni varttuneemmasta joukosta, mutta ennen kaikkea meidän on tavoitettava nykyistä paremmin nuoret ja nuoret aikuiset.

14-vuotias Aino totesi kampanjakiertueellani, että poliitikkojen pitäisi oikeasti kuunnella nuoria, ja sitten puhua niistä asioista. Jotta nuoret voivat kiinnostua SDP:stä on SDP:n ensin osoitettava olevansa kiinnostunut nuorista. Meidän on näyttävä heidän arjessaan ja esitettävä ratkaisuja myös uusien sukupolvien kohtaamiin ongelmiin. Jotta voimme esittää ratkaisuja, on meidän tunnettava heidän ongelmansa - meidän on kuultava nuoria ja annettava heille paikka vaikuttaa.

Vi får inte de ungas eller löntagarnas förtroende genom magiska trick, utan genom långsiktigt arbete. Förtroendet kan byggas när vi har en politisk linje och mål vars rötter sträcker sig direkt till deras vardag och liv.

Kaikki lähtee ihmiskuvasta. Me emme usko, että ihmiset ovat laiskoja järjestelmän hyväksikäyttäjiä. Emme usko, että työttömyys tai muut vastoinkäymiset ovat ihmisen oma vika. Me uskomme jokaisen pyrkimykseen parempaan elämään itselleen ja läheisilleen. Uskomme, että ihmiset haluavat kantaa vastuuta omasta ja läheistensä elämästä. Tästä lähtee myös tänään hyväksymämme periaatejulistus.

Ystävät,

Me tarvitsemme yhä unelmia ja suuria visioita.

Visionerna uppstår inte av sig själva, de kommer från utmaningar och problem som vanliga människor möter i sin vardag och i sitt liv. SDP är en folkrörelse, och det måste vara, en kanal för att lösa dessa vardagliga problem och omvandla lösningarna till politiska beslut.

Olen pian viisi vuotta saanut olla Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja. Tänä aikana olemme avanneet toimintaamme ja luoneet jäsenistölle uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Järjestöllinen kehittäminen on asia, johon varapuheenjohtajana aion sitoutua kaikella osaamisellani.

Ohjelmatyö voi olla myös SDP:n järjestöllisen uudistumisen moottori. Ohjelmatyöstä tulee järjestötyötä, kun siihen pääsee osallistumaan satojen sijaan tuhansia. Meidän on päästettävä ihmiset puolueeseen tekemään sitä, minkä vuoksi he ovat politiikkaan lähteneet - vaikuttamaan.

Ohjelmatyöstä tulee vaalityötä, kun yhteistä sisältöä rakentaneet jäsenet tekevät kampanjatyötä toteuttaaksemme yhteisiä unelmiamme, jotka puoluesihteerin eilisessä puheessa leimataan äänestyspaikoilla todellisuudeksi.

--

Taustani on vahvasti työväenliikkeessä. Vanhempani tapasivat toisensa työväentalon tansseissa isäni toimiessa työväentalon talonmiehenä. Vaimoni Marian tapasin SDP:n eurovaaliristeilyllä. Lapsuuteni harrasteet ja lomareissut olivat pääasiassa Metallityöväenliiton ja ammattiosaston järjestämiä. Sellaisia, joihin duunariperheessäkin oli mahdollisuus.

Toiminta puolueen kaikilla tasoilla nuorisoliitosta piiritoiminnan kautta puoluehallitukseen on ollut tärkeä koulu. Olen saanut työväenliikkeeltä valtavasti. Nyt haluan olla antamassa sille takaisin.

HT

Vuodet puoluetoiminnassa ovat opettaneet, että puoluejohdolta edellytetään herkkyyttä kuulla viestiä, jota juhlapuheissa kutsutaan kentän ääneksi.

SDP:llä on nyt valta toteuttaa ohjelmiemme tavoitteita ja unelmia. Voitto viime vuoden vaaleissa saavutettiin, kun saimme palautettua ihmisille uskon visioomme ja rohkeuteemme. Tätä rohkeutta meidän on vaalittava. Se ei saa hiipua valtionhoitajuudeksi tai varovaisuudeksi. Me olemme se sama puolue, joka toi Suomeen yleisen äänioikeuden, 8 tunnin työpäivän ja peruskoulun. Nyt me voimme tehdä Suomesta hiilineutraalin, siirtyä yleisturvaan sekä poistaa lasten ja nuorten pahoinvoinnin.

Vain siten me pystymme tarjoamaan ihmisille toivoa apatian sijaan, kutsua uudet sukupolvet rakentamaan yhteiskuntaamme vanhojen rinnalle ja innostaa heidät toimimaan. Voimme tarjota ahdistuksen sijaan sukupolvikokemuksesi luottamusta tulevaisuuteen. Se on minun unelmani.