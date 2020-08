SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Timo Harakan puhe puoluekokouksessa 23.8.2020

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

(Onnittelut, Sanna + Antton + edustajat + kiitos Antti)

Rakkaat toverit,

Tässä minä olen, käytettävissänne, valmiina palvelukseen. Olen valmis siihen joukkueeseen, joka luotsaa suomalaiset sosialidemokraatit tuleviin vaalivoittoihin ensin ensi vuoden kunnallisvaaleissa, ja sitten eduskuntavaaleissa. Joukkueeseen, joka yhteen hitsautuneena osaa toimia niin myötätuulessa kuin räntäsateessa.

Olen Timo Harakka, kolmen lapsen isä Helsingistä. Lapsistani nuorin on nyt ekaluokkalainen. Seurakunnilla on hieno tapa siunata lapset koulutielle, ja vaimoni vei tyttäret Oulunkylän kirkkoon. Siellä sitten rukoiltiin siunausta ja varjelusta presidentille, pääministerille ja hallitukselle. Siinä kohtaa tytär kuiskasi: ”Isin yhtiö”!

No se ei ole isin yhtiö. Se on Sanna Marinin johtama hallitus, jonka Suomen lapset tuntevat tv-kuvista, joissa seisomme vierekkäisissä pömpeleissä sinertävää taustaa vasten. Suomessa pandemia on hyvin hallinnassa, ja taloudellinen vaikutus toistaiseksi pienempi kuin missään muussa EU-maassa.

SDP nauttii suomalaisten luottamusta, pääministeri nauttii suomalaisten arvostusta. Meillä on syytä tänään, täällä Tampere-talossa, olla ylpeitä. Mutta riidankylväjät kokoavat jo rivejään.

Tänään valittava joukkue tarvitsee kaiken taitonsa ja tarmonsa, jotta pidämme johtajuutemme ja vakuutamme suomalaiset siitä, että SDP:n johdolla voimme kulkea turvallisesti tulevaisuuteen.

Mutta me pystymme siihen. Meitä auttaa usko, tahto ja luottamus.

Ystävät,

Kun Helsingin piiri asetti minut ehdokkaakseen, pohdimme yhdessä, mikä voisi olla minun roolini tässä Sannan joukkueessa, mitä vahvuuksia tarvittaisiin. Kiteytyi kolme teemaa – talous, työ ja teollisuus – joihin sitoudun.

Sitoudun auttamaan ja tukemaan pääministeriä, kantamaan vastuuta joukkueen jäsenenä. Niin kirjoituksin kuin puhein esiintymään asiantuntevasti ja selkeästi. Sanna on itse loistava esimerkki siitä, mihin varapuheenjohtajaa tilanteen tullen tarvitaan. Vaalitentti on kova paikka. Se on yksinäinen paikka.

Olen sitoutunut myös taistelemaan hienon hallitusohjelman puolesta, Antti Rinteen linjaaman talouspolitiikan puolesta. Puolustan oikeudenmukaisia työllistämistoimia ja työntekijöiden asemaa, kuten työministerinä, ja toimin eriarvoistamista ja syrjäyttämistä vastaan.

Hyvät ystävät,

Lapsuuteni Äänekoskella kaikki olivat tehtaalla töissä, niin myös isäni, kirvesmies. En voi sanoa olevani monennen polven sosialidemokraatti. Kasvoin kuurojen vanhempien perheessä. Siihen aikaan heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua politiikkaan. Kasvoin kuitenkin vahvasti työhön, kasvoin näkemään maailman heikommassa asemassa olevien näkökulmasta. Ja peruskoulun ansiosta vähävaraisen perheen lapsi on saanut opiskella ja edetä työuralla, mahdollisuuden ja vapauden.

Tästä seuraa kolmas ohjenuora. Olen aina heikomman puolella. Olen kiusatun puolella. Olen vähemmistöjen ja vammaisten puolella. Ja olen koulutuksen ja kulttuurin puolella.

Varapuheenjohtajana olen valmis kiertämään kenttää jatkossakin, koko Suomessa. Olen jäsenten käytettävissä ja apuna vaalikampanjoissa. Olen energisoimassa SDP:n kenttätyötä, kansalaisten aktivoimista ja voimaannuttamista.

Ja haluan edellenkin paneutua ohjelmatyöhön. Kuluneella puoluekokouskaudella sadat jäsenet uudistivat sosialidemokratiaa – itse sain olla mukana neljässä työryhmässä, joista kahdessa puheenjohtajana – ja Sanna on oikeassa. Ohjelmatyö toi meille vaalivoiton. Ja ohjelmatyö tuo meille vaalivoiton.

Toverit,

Talouspolitiikassa on tehty selkeä suunnanmuutos. Vuosikausien talouskurin ja kurjistamisen jälkeen olemme astuneet uuteen aikaan, ilmastoelvytyksen aikaan.

Jotta saavutamme ja varmistamme kestävän kasvun, meidän on tehtävä rohkeita tulevaisuusinvestointeja.

Kuten oppivelvollisuuden laajentaminen. Kuten miljardiluokan raideinvestoinnit. Kuten työllisyyspalveluiden ja palkkatuen laajennukset.

Jotta selviämme kriisistä, tarvitsemme toivon näköaloja, radikaalia optimismia. On kannustettava kasvua ja investointeja. Kotikaupunkiini Äänekoskelle on tehty Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tällä hetkellä tärkein tehtäväni on siirtää tuo ennätys historiaan Kemin tulevan biotuotetehtaan tieltä.

Lisäksi meidän on otettava johtajuus ilmastopolitiikassa. Keskustelua hallitsevat populistinen pelottelu ja toisaalta elämäntapasyyllistäminen. Meitä kannattavat duunarimiehet elävät epätietoisuudessa. Mutta yksin yksilön valinnat eivät riitä, tarvitaan teollisen mittakaavan muutosta energiantuotannossa, sähkönjakelussa, kiertotaloudessa ja koko ilmastoteollisuudessa. Suomalainen teollisuus tuottaa ratkaisuja maailman ilmastohaasteisiin ja luo tuhansia työpaikkoja, vientituloja ja hyvinvointia – SDP:n johtamana.

Edessä on paljon töitä, ja töitä olen koko ikäni tottunut tekemään. En pelkää haasteita. Olen

ylpeä siitä, että saan edustaa tätä liikettä, tulevaisuuspuolueen rohkeaa optimismia, kestävää taloutta ja ilmastoelvytystä.

Olen valmis etulinjaan.

Olen kasvanut tähän liikkeeseen, ja liike on kasvattanut minua. Suuntaviitaksi itselleni tulevaan käy koripallovalmentajan ohje:

”Jos haluat saada muut syttymään, niin sinun pitää itsesi palaa!”