SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Ville Skinnarin puhe puoluekokouksessa 23.8.2020

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät ystävät, toverit, bästa kamrater! Pitkään aikaan ei ole tuntunut näin mahtavalta olla sosialidemokraatti! Olemme pääministeripuolue ja suurin puolue!

Tämä hetki on kiitos sitkeästä työstä. Samalla tämä on hetki, jolloin katsomme eteenpäin.

Antti – kiitos Sinulle! Pistit käyntiin puolueen ohjelmatyön. Sadat ihmiset osallistuivat siihen. Haluan esittää lämpimimmän kiitokseni kaikille mukana olleille! Ilman tätä isoa yhteistä työtä, emme olisi lähelläkään sitä, missä olemme nyt. Emme olisi nyt Suomen suurin puolue.

Antti on korostanut, että asioista päätetään porukalla. Ja kun sitten lanseerasimme puolueen ohjelman eduskuntavaaleihin, Sanna sanoi tunnetut sanansa: ”Emme voi valita olosuhteita, mutta voimme valita, miten toimimme. Ja me toimimme yhdessä. Entistä tiiviimpänä ja yhtenäisempänä joukkueena.”

Näin on käynyt! Me olemme yhtenäinen joukkue. Me onnistumme siinä, missä niin moni muu puolue on kompuroinut: SDP käy läpi onnistuneen sukupolvenvaihdoksen.

--

Lapsuudenkodissani isän työhuoneessa oli SDP:n tapetit seinillä. Poikasena ne askarruttivat ja kysyin isältä, mitä SDP tarkoittaa. Isä vastasi: parempaa Suomea ja parempaa maailmaa.

Kun olin nuori, isä muistutti minua monta kertaa sanomalla: ”Muista poika, mistä olet kotoisin.” Tällä hän tarkoitti omaa vaatimattomia oloja työläiskodissa Lahdessa 50-luvulla.

Minä muistan! Minä muistan, mistä olen kotoisin. Minä haluan rakentaa yhdessä teidän kanssanne parempaa Suomea ja parempaa maailmaa! Siksi haluan jatkaa tässä porukassa, puolueen johdossa.

--

Minulle on aina ollut tärkeää työ – suomalainen työ. Ilman työtä meillä ei ole sitä Suomea, jossa heikoimmasta pidetään huolta, jossa jokainen kotitaustaan katsomatta saa parhaan mahdollisen koulutuksen, jossa jokainen sairastunut saa korkeatasoisen hoidon.

Onko meillä työtä myös tulevaisuudessa?

Olemme nyt historian käännekohdassa. Tulee vielä se päivä, kun olemme päihittäneet koronan. Nyt meidän tulee kysyä itseltämme, kummalla puolella historiaa haluamme olla: uudella vai vanhalla?

Me haluamme olla historian uudella puolella ja rakentaa uutta kestävän kasvun maailmaa. Meidän tehtävänämme on pitää huolta siitä, että tässä maassa on työtä ja turvallisuutta myös tulevaisuudessa.

Meillä on osaamista, teknologioita ja tahtoa tuoda kestäviä ja kaikille oikeudenmukaisia ratkaisuja ja luoda samalla uutta suomalaista työtä. Vihreä kasvu ratkaisee samalla koko maailman ilmastohaasteita. Meille se merkitsee lopulta myös kasvavia vientituloja, jolla hyvinvointivaltiomme rahoitetaan.

Urho Kekkonen totesi, että Suomi ei ole maailmanpolitiikan tuomari, vaan lääkäri. Huomisen Suomi on myös maailmanpolitiikan insinööri, luokanopettaja ja sairaanhoitaja.

Jotta onnistumme, tarvitaan ennakkoluulotonta yhteistyötä, jossa kunnat, yritykset, korkeakoulut ja kaikki toimijat puhaltavat yhteen hiileen. Näin me nostamme Suomessa nekin alueet lentämään, joissa käyrät osoittavat nyt alaspäin.

I framtiden kommer vi att lyckas bara genom samarbete. Samarbete med kommuner, företag, högskolor och alla andra aktörer. Vi har bara ett Finland. Ett enhetligt Finland.

--

On äärimmäisen tärkeää, että huomisen Suomen rakentamista johtaa SDP. Sillä kun taloutta kasvatetaan, kaiken keskellä pitää olla ihminen. Minun ideologiani on, että talouden ja hyvinvoinnin pitää kulkea rinta rinnan.

Millainen on SDP:n johdolla uudelleen rakennettu Suomi vuonna 2030? Talous on tasapainossa. Vienti vetää. Työllisyysaste on yli 75 prosenttia. Kansalaiset luottavat instituutioihin ja toinen toisiinsa. Yhteiskunta on pienen ihmisen tuki ja turva. Nuorilla on taas tulevaisuudenuskoa. Ihmiset voivat elää kokonaista elämää ja tavoitella unelmiaan. Tämä on se Suomi, jonka me teemme.

Me olemme huomisen Suomen rakentajia. Huomisen Suomen, joka on vakaa, vauras ja oikeudenmukainen - hyvä maa elää meille ja lapsillemme – meille kaikille.