Sector Alarmista S-ryhmän uusi bonusyhteistyökumppani – ”Kodin turvapalvelut kiinnostavat yhä useampia”

S-ryhmä on osuustoiminnallinen yritysryhmä, joka muodostuu 19 alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) sekä niiden tytäryhtiöistä. S-ryhmän keskeiset liiketoiminta-alueet ovat marketkauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rautakauppa sekä rahoituspalvelut.



S-ryhmän vähittäismyynti oli vuonna 2019 noin 11,7 miljardia euroa, ja se oli suurin yksityinen työllistäjä Suomessa yli 38 000 työntekijällään. S-ryhmällä on noin 2,1 miljoonaa asiakasomistajataloutta.

www.s-ryhma.fi





Sector Alarm tarjoaa kokonaisvaltaisia turvallisuuspalveluita kotitalouksille ja pienyrityksille. Palvelun keskeinen osa on hälytysjärjestelmä, joka on yhteydessä jatkuvasti päivystävään hälytyskeskukseen. Sector Alarm perustettiin Norjassa vuonna 1995 ja tällä hetkellä sen toimintamaita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Irlanti, Espanja ja Ranska. Sector Alarmilla on yli puoli miljoonaa asiakasta ja se on alansa toiseksi suurin toimija Euroopassa. Voimakkaasti kasvavan yrityksen tavoitteena on olla Euroopan johtava turvaratkaisujen toimittaja. www.sectoralarm.fi